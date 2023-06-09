الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الممتاز "ب".. أف سى زد يواجه وادى دجلة لحسم صعوده لدورى الأضواء

وادي دجلة فاز في
وادي دجلة فاز في الجولة الماضية على بورتو السويس

يشهد ستاد القاهرة في الخامسة عصر اليوم الجمعة، مباراة مصيرية بين أف سي زد ووادي دجلة في الأسبوع التاسع والعشرين وقبل الأخير بالمجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز ب".

المباراة قد تعلن عن صعود أف سي زد رسميا للدوري الممتاز دون انتظار نتائج مباريات الأسبوع الأخير، لكن وادي دجلة قد يكون له رأى أخر ويؤجل تحديد الفريق الصاعد حتى المباراة الأخيرة، حيث يتصدر أف سي زد جدول المجموعة برصيد 59 نقطة بفارق خمس نقاط عن وادي دجلة.

الأرقام تقف في صف إف سي زد فهو الأقوي هجوما ودفاعا في المجموعة وسجل 39 هدفا ودخل مرماه 17 هدفا وثاني أكثر فرق المجموعة تحقيقا للانتصارات وتعرضا للهزائم وحقق 16 انتصارا وخسر مباراة واحدة وفي المقابل يتفوق وادي دجلة في رقم واحد، وهو أكثر فرق المجموعة تحقيقا للانتصارات وفاز في 17 مباراة لكنه خسر 8 مرات وسجل 38 هدفا ودخل مرماه 27 هدفا وعلى مستوى التعادلات هناك تفاوتا رهيبا، حيث تعادل أف سي زد 11مرة بينما تعادل وادي دجلة ثلاث مرات فقط وهو أكثر فرق المجموعة تحقيقا للتعادلات.

أف سي زد بقيادة مجدي عبد العاطي جمع 17 نقطة من أخر سبع مباريات بالفوز على بتروجت والعبور وكهرباء الإسماعيلية والاتصالات ومنتخب السويس والتعادل مع مستقبل وطن وإيسترن كومباني، وحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات وإذا نجح في الفوز أو التعادل سيتأهل رسميا للدوري الممتاز.

وفي المقابل جمع وادي دجلة بقيادة مدربه الكرواتي إيجور توليتش 13 نقطة من أخر سبع مباريات بالفوز على النصر والإعلاميين والقناة وبورتو السويس والتعادل مع الانتاج الحربي والهزيمة أمام السكة الحديد، والترسانة ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 57 وتأجيل الحسم للأسبوع الأخير.

دوري القسم الثاني إف سى زد وادي دجلة مجدي عبد العاطي الكرواتي إيجور توليتش

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