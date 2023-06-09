السفير المصرى بالمغرب: الجالية المصرية ستؤازر الأهلى أمام الوداد

أكد ياسر عثمان السفير المصري بالمغرب، أن بعثة الأهلي وصلت إلى الدار البيضاء، وتم إنهاء كافة الإجراءات بشكل سريع، والفريق حاليًا في طريقه إلى فندق الإقامة.

وقال "عثمان" في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأهلي فريق منظم تمامًا، ووصل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، وتم اختيار الفندق وملاعب التدريب وكل ما يخص إقامة الفريق".

وأضاف: "نعول على أبناء الجالية المصرية في المغرب من أجل الحضور ومساندة الفريق، وقد يصل العدد إلى 1500 متفرج، بينما سيصل جمهور الوداد إلى 50 ألف مشجع، وهي سعة الاستاد كاملة في استاد محمد الخامس".

وواصل: "هناك إقبال جماهيري كبير من جمهور الوداد على حضور النهائي، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها الفريق المغربي".

وأكمل: "وجود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يرفع الروح المعنوية لدى الجميع، وكان هناك استقبال جيد للبعثة بعد وصول الفريق قبل قليل، والأهلي أصبح ضيف دائم على المغرب في ظل كثرة مشاركاته مؤخرًا في البطولات سواء كأس العالم للأندية أو دوري أبطال افريقيا".

وزاد: "أنا مشجع أهلاوي في الأساس ومهتم بكرة القدم، ونساند وندعم الأهلي، وقمنا بالاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بالبعثة، وسنعمل على توفير كافة سبل الراحة لهم".

وتابع: "وسائل الإعلام المغربية ترى أنها مواجهة صعبة للغاية، خصوصًا بعد لقاء الذهاب، ويوجد حالة تحفز كبيرة، والوداد يعول كثيرًا على مشجعيه في المدرجات".

وأكد: "الأحوال الجوية جيدة ودرجة الحرارة من 20 إلى 22 درجة، وهناك نسبة رطوبة، وتم توفير كافة الأمور لبعثة الأهلي من ملاعب وفنادق وغيرها".

وختم: "لا أستطيع توقع النتيجة، ولكن أتمنى حصد الأهلي للبطولة والعودة باللقب".