مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوي فى البحيرة

لقى منذ قليل شاب فى العقد الثالث من العمر مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى" إبراهيم خطاب"، 35 سنة، مقيم قرية بيبان بمركز كوم حمادة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون بمحافظة البحيرة تحت تصرف النيابة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.