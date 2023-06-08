الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الثالث للأمراض الصدرية بمطروح

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمى الثالث للأمراض الصدرية بمطروح، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام نائبا عن المحافظ والنائبة سحر عيد وكلا من الدكتور محمد زيدان أستاذ أمراض الصدر رئيس المؤتمر والدكتور ياسر همام نائب رئيس المؤتمر، والدكتور فايز رجب مدير مستشفى الصدر الأسبق بمطروح وعدد من الأطباء من داخل وخارج مطروح، وأصحاب وممثلي عدد من شركات الأدوية وطلاب كلية التمريض بجامعة مطروح.

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ونقل اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام في كلمته تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لضيوف مطروح ومنظمى المؤتمر، مؤكدا اهتمام اهل مطروح بمثل هذه المؤتمرات العلمية وما تلمسه من جوانب واحتياجات مع تبادل الخبرات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في إطار تطوير منظومة القطاع الطبى والصحى بالمحافظة، مع تقديم محافظة مطروح للدعم، وتذليل أي عقبات لإنجاح المؤتمر وخروجه بنتائج فاعلة ومثمرة. 

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وأكد الدكتور محمد زيدان رئيس المؤتمر، الحرص على دورية إقامة فعاليات المؤتمر بمطروح نظرًا للدعم والرعاية من محافظ مطروح ويتميز هذا العام بجانب تواجد العديد من الأساتذة والأطباء المتخصصين، بمشاركة وتواجد طلاب كلية التمريض ضمن محاضرات المؤتمر؛ لتحقيق مزيد من الاستفادة الفاعلة لخدمة أهالي مطروح. 

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وقدمت النائبة سحر عيد الشكر على تنظيم المؤتمر ودعم محافظة مطروح الدائم لنجاحه والاستفادة من مردوده لخدمة أهالي مطروح وزائريها.

وأوضح الدكتور ياسر همام، أن المؤتمر يعقد على مدار يومى الخميس والجمعة ٨ و٩ يونيه بالتعاون مع أقسام الصدر والأقسام الأخرى بعدد من الجامعات المصرية، حيث استعرض الأطباء كل مستجد وحديث في علم الأمراض الصدرية والتخصصات الأخرى، مشيدا  بمشاركة عدد كبير من الأطباء والتمريض من كافة التخصصات الطبية بمطروح وخارجها مع مشاركة متميزة لكلية التمريض فرع مطروح في المؤتمر.

كما أقيم على هامش المؤتمر معرض لعدد من شركات الأدوية للمنتجات والأدوية الطبية الخاصة بعلاج أمراض الصدر.

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اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الخدمات المقدمة للمواطنين التخصصات الطبية أهالي مطروح جامعة مطروح فعاليات المؤتمر العلمي محافظة مطروح

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