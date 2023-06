الأحد.. مؤتمر البيئة من أجل السعادة بالأعلى للثقافة

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ مؤتمر "البيئة من أجل السعادة"، والذي ينظمه لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس بالتعاون مع الجمعية الجغرافية المصرية، وذلك في تمام العاشرة صباح الأحد المقبل بمقر المجلس الأعلى للثقافة.



ويأتي برنامج المؤتمر كالتالي:

التسجيل 9:30 – 10:00 صباحًا.

الافتتاح 10:00- 10:30 صباحًا بقاعة المجلس.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور عبدالمسيح سمعان مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة ومقرر المؤتمر، والدكتور محمد السديمي رئيس الجمعية الجغرافية المصرية ومقرر المؤتمر.

10:30 – 11:00 صباحا تنعقد المحاضرة الافتتاحية بعنوان "البيئة والسعادة" بقاعة المجلس

ويتحدث بها الدكتور عادل يس، ويعقب عليها: الدكتور عبدالمسيح سمعان، ومقرر المحاضرة: الدكتورة رحاب يوسف.



تليها الجلسة الأولى بقاعة المجلس 11:00 – 1:00ظهرا وتتناول محور بعنوان: "البيئة الطبيعية والسكان والسعادة.

تنعقد الجلسة برئاسة: الدكتور عاطف عدلي، ويعقب عليها: الدكتور سامح عبدالوهاب، ومقررها: الدكتور مسعد بحيري، ويشارك بها كل من: الدكتور سامح عبدالوهاب ويتحدث عن الأبعاد الديموغرافية كمؤشر للسعادة، والدكتورة هالة عبدالحميد قاسم وتتناول الموارد الطبيعية والسعادة، والدكتور طه عبدالعظيم الصباغ ويتحدث حول السعادة بين الترشيد والاستهلاك، والدكتور جمال محمد عطية مصطفي ويتناول Sustainable Spatial Management Techniques for Natural-Cultural Resources and Happiness: Wadi Al Hitan, Jebel Qatrani, and Wadi El Rayan Case Study

والدكتور سيد رجب مسعود متحدثا حول الراحة المناخية وتأثيرها علي السعادة لسكان محافظة الفيوم، والدكتور عادل عبدالله سليمان ويتكلم حول الحفاظ على الطيور المهاجرة من أجل السعادة، والدكتورة إيمان محمد عبدالحكيم التي تتناول دور البيئة الطبيعية في توطن السياحة الترفيهية بقطاع الغردقة سفاجا السياحي.



الجلسة الثانية (بالتوازي) بقاعة المؤتمرات 11:00 – 1:00 ظهرا وتتناول محور بعنوان: "مفاهيم جغرافية وأدبية والسعادة".

تنعقد الجلسة برئاسة الدكتور فتحي أبوعيانة، ويعقب عليها الدكتور إسماعيل يوسف، ومقررها: الدكتور لطفي كمال، ويشارك بها كل من: الدكتور فتحي أبوعيانة متحدثا عن جغرافية السعادة والتنمية البشرية، والدكتور إسماعيل يوسف إسماعيل وتناول الجغرافيا الشعورية والسعادة، والدكتور لطفي كمال عزاز ويتكلم عن مفاهيم ونظريات جغرافية السعادة عبر الزمان والمكان، والدكتور أسامة حسين شعبان عبده ويتناول موضوع أثر السمات المورفولوجية علي البيئة السياحية بمدينة القصير، واللواء الدكتور اشرف مظهر حسين ويتحدث حول الجمهورية الجديدة طريق لتحقيق السعادة، والدكتور محمد فريد المتولي السعيد ويتكلم عن Evaluating the Spatiotemporal Variation of Urban Eco-Environmental Quality in the Cairo Metropolitan Area، والدكتورة مي محمد نور الدين السبعاوي متحدثة عن دور الأدب في السعادة.

الجلسة الثالثة بقاعة المجلس 1:30 – 3:30 ظهرا وتتناول محور بعنوان: " البيئة الاجتماعية والسعادة (1)"

تنعقد الجلسة برئاسة الدكتور محمد سبعاوي، ويعقب عليها الدكتور عدلي أنيس، ومقررها: الدكتور حمدي هاشم، ويشارك بها كل من: الدكتور محمد نور الدين السبعاوي ويتحدث عن مقاييس الصحة والمرض كمؤشرات للسعادة – دراسة علي دول العالم المتقدم والنامي، والدكتور عبد المسيح سمعان عبد المسيح ويتكلم حول البيئة المدرسية والسعادة "رؤية تحليلية"، والدكتورة فاطمة عبدالله إسماعيل وتتناول السعادة والبيئة الاجتماعية، والدكتورة ريهام رفعت محمد متحدثة عن الإيكوفيليا من أجل الرفاهية والسعادة وصحة الكوكب، والدكتورة حنان زيدان وتتكلم عن المرونة والصلابة في التكيف لتغير المناخ والرفاهية، والدكتورة جهاد محمود عواض وتتناول جدلية العلاقة بين البيئة الاجتماعية والسعادة قراءة ثقافية (البيئة المصرية نموذجًا)، الدكتورة دينا جمال زكي متحدثة حول السعادة وثقافة القناعة



الجلسة الرابعة (بالتوازي) – قاعة المؤتمرات 1:30 – 3:30 ظهرا، وتتناول محور بعنوان: " البيئة العمرانية والسعادة (1)"

تنعقد الجلسة برئاسة الدكتور عبدالله علام، ويعقب عليها الدكتور مصطفى بغدادي، ومقررها: الدكتورة فيروز حسن، ويشارك بها كل من: الدكتورعبدالله علام ويتكلم حول دور المشروعات القومية الكبري في مصر، والدكتور مصطفي محمد البغدادي ويتحدث عن المدن الذكية كبيئة للسعادة، والدكتور هاني سامي عبدالعظيم ويتناول دبي مدينة السعادة، والدكتورة مني صبحي السيد نور الدين وتتحدث عن النقل الحضري المستدام وجودة الحياة، والدكتور موسي فتحي موسي عتلم الذي يتحدث حول التحليل الجغرافي لمؤشرات كفاءة الخدمات التي تقدمها الوحدات الاجتماعية وانعكاسها علي سعادة المستفيدين بمحافظة المنوفية، والدكتورة فيروز حسن وتقدم تقييم فاعلية المدن الجديدة في تحقيق جودة الحياة في مصر.

الجلسة الخامسة – قاعة المجلس 3:30 – 5:30عصرا، وتتناول محور بعنوان: " البيئة العمرانية والسعادة (2)"

تنعقد الجلسة برئاسة الدكتور محمد السديمي، ويعقب عليها الدكتور عبد العظيم أحمد، ومقررها: الدكتورة شيماء رمضان، ويشارك بها كل من: الدكتور عبد العظيم أحمد عبد العظيم ويتحدث عن الأماكن المقدسة وأثرها في سعادة البشر، والدكتور جمال الرافعي والدكتورة نجوي المصري ويتكلما حول التناول التصميمي للسعادة في طبوغرافية الأماكن المقدسة، والدكتور محمد الحسيني متناولا أسوان مدينة السعادة، والدكتور محمد صلاح حميد غانم والدكتور أحمد ممدوح سعد معروف ويتحدثا حول البيئة العمرانية وعلاقتها بتحقيق جودة الحياة لسكان المدن الجديدة في مصر: مدينة المنيا الجديدة نموذجاً، والدكتور محمد سيد كامل ويتكلم عن التنبؤ المكاني بمستويات السعادة والعوامل الفاعلة التي تؤثر عليها في دول العالم العربي باستخدام نماذج الانحدار الخطي في بيئة التعلم الآلي ونظم المعلومات الجغرافية، والمهندسة هنادي حميدة غيط عبدالله وتتكلم عن التحليل المكاني لمؤشرات السعادة بمحافظات جمهورية مصر العربية دراسة مقارنة في جغرافية السعادة.

الجلسة السادسة (بالتوازي) – قاعة المؤتمرات 3:30 – 5:30 عصرا، وتتناول محور بعنوان: " البيئة الاجتماعية والسعادة (2)"

تنعقد الجلسة برئاسة الدكتورة سلوي رشاد، ويعقب عليها الدكتورة فاطمة عبدالله، ومقررها: الدكتور محمود بكر، ويشارك بها كل من: الدكتورة نشوي محمد مصطفي عمر وتتحدث حول جمال المكان وسيكولوجية السعادة، والدكتورة حنان محمد عاطف كشك وتتناول القضاء علي الفقر من اجل تحقيق التنمية والسعادة البيئية، والمهندسة بسمة إبراهيم طه محمود التي تتكلم حول البيئة الاجتماعية والسعادة في مسرحية (مدينة كريمة)2006 ليوسف الجندي(دراسة بيئية)، والمهندسة مارلين مدحت ألبرت عياد وتتحدث عن السمات النسوية الإيكولوجية وعلاقتها بالسعادة في رواية حديقة حياة(2003) للطيفة الدليمي، والمهندس محمد يسري محمد موسي ويناقش النقد البيئي وتقويم الأنشطة البشرية والتفاعلات مع البيئة (الأدب الأفريقي نموذجاً)، والمهندسة إيمان عبد الرؤوف عبد السلام متحدثة عن تباين دوافع السعادة والتعاسة في ريف وحضر قسم الوراق محافظة الجيزة عام 2023.

وختاما تنعقد الجلسة الختامية والتوصيات بقاعة المجلس 5:45-6:15 م