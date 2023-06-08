الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من ماك أليستر بعد انضمامه إلى ليفربول

ألكسيس ماك أليستر
ألكسيس ماك أليستر

أبدى النجم الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر، المنضم حديثًا إلى صفوف ليفربول الإنجليزي، سعادته البالغة بانتقاله إلى الريدز.

وكان نادي ليفربول قد أعلن، منذ قليل، توصله لاتفاق مع أليكسيس ماك أليستر، وضمه من صفوف برايتون، كأولى صفقاته الصيفية لعام 2023، ولكنه لم يعلن عن قيمة الصفقة المادية.

وحسب التقارير الصحفية، فإن ليفربول تعاقد مع ماك أليستر بعقد يمتد حتى يونيو 2028، مقابل 37 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت والمتغيرات.

                     أول تعليق من ألكسيس ماك أليستر بعد انضمامه إلى ليفربول

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول تصريحات ألكسيس ماك أليستر، قائلًا: "ليفربول ناد عظيم وعريق وله تاريخ كبير، سعيد للغاية بأن أصبح جزءًا منهم الآن".

وعن مركزه المُفضل في أرض الملعب، قال ماك أليستر: "لعبت في جميع المراكز، وأسعى لتقديم كل ما يمكنني فعله في أكثر من مركز حسب ما يحتاجه مني المدرب".

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما لدي للفوز بالألقاب الممكنة، ومساعدة زملائي الجدد في ليفربول، سواء دفاعيًا أو هجوميًا".

وأضاف: "لدي ذكريات جيدة في ملعب أنفيلد، لكن آمل أن تكون الذكريات المقبلة أفضل".

وواصل: "أشعر أن ليفربول يمتلك نفس جماهير بوكا جونيورز، طريقة تشجيعهم مثالية".

واختتم ماك أليستر تصريحاته، قائلًا: "متحمس للغاية للعب أمام جماهير ليفربول، وإظهار أفضل ما لدينا لإسعادهم، أتطلع لخوض مباراتي الأولى في ملعب أنفيلد".

وسيرتدي أليكسيس ماك أليستر القميص رقم 10 في الموسم الجديد 2023/ 2024، الذي كان يرتديه النجم السنغالي ساديو ماني، قبل رحيله إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني. 

وشارك ماك أليستر في 40 مباراة مع برايتون في جميع البطولات في الموسم المنصرم 2022/ 2023، سجل خلالها 12 هدفًا، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

وإجمالًا، شارك أليكسيس ماك أليستر في 112 مباراة مع برايتون، سجل خلالها 20 هدفًا.

وعلى الصعيد الدولي، فقد شارك ماك أليستر في 16 مباراة مع منتخب الأرجنتين، وسجل هدفًا واحدًا في مرمى بولندا، في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، قبل أن يتوّج باللقب مع منتخب بلاده.

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