الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

التعاون الإسلامي ترحب بإعلان "6+6" الخاص بالانتخابات الليبية

التعاون الإسلامي
التعاون الإسلامي

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالإعلان الذي توج اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بشأن إعداد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أنعقدت بمدينة بوزنيقة المغربية.

وثمنت الدور الذي اضطلعت به المملكة المغربية في التوصل إلى التوافقات، مؤملة أن تمهد هذه الخطوة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية على النحو الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية، والمحافظة على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي 6 6 بوزنيقة المملكة المغربية الشعب الليبي ليبيا

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