"الوثائقية" تعرض المواقف الوطنية لنعمان باشا الأعصر ودوره فى معركة "كوبرى الإنجليز"

عرضت القناة الوثائقية فيلمًا عن "الأعيان"، بعنوان المواقف الوطنية لـ نعمان باشا الأعصر، ودوره في معركة "كوبري الإنجليز"، والذي تناول قصة حياة عمدة المحلة.

وقال الفيلم: "مع اندلاع ثورة 1919، كانت مديرية الغربية واحدة من تلك المناطق التي شهدت مدنها حراكًا احتجاجيًا واسعًا امتد من زفتى التي أعلنت استقلالها إلى المحلة الكبرى التي فيها أسماء سياسية بارزة، كان على رأسها الأعصر عمدة المحلة الذي عرفت عنه مواقف وطنية مشهودة".

وقال أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة، إنه "في أحد المؤتمرات بمديرية الغربية بحضور عمدة المحلة الكبرى نعمان باشا الأعصر وجه حديثه بأنهم ليسوا رجال سياسة وإنما رجال السياسة قاموا بالسفر للمطالبة بحقوق المصريين في الاستقلال".

وتابع بلال أنه "وجه حديثه لرئيس المؤتمر أنه إن كان يريد رجال سياسة فليسافر إلى سعد باشا زغلول أو ينتظر ليتفاوض معه، ثم بعد ذلك اعتذر عن طريقة حديثه قائلًا "أنا شخص يقدر الحرية"، مطالبًا جميع الحضور أن يرددوا معه "تحيا الحرية وتحيا مصر ويحيا الاستقلال" لينقلب المؤتمر من الانقلاب على الوفد المصري للمطالبة بالحماية إلى مؤتمر يطالب بحق مصر في حريتها واستقلالها استقلالًا تامًا".

و"لكن الموقف البطولي الذي كاد بالفعل أن يقرب الأعصر من السجن كان حينما اشترك مع آخرين في تهريب أحد أبناء المحلة يدعى "أحمد حلمي صلاح" الذي قتل جنديًا بريطانيًا حاول الاعتداء على شرف إحدى الفتيات بقرية قريبة من المحلة تدعي "ديمرو" وهي المعركة المعروفة باسم "كوبري الإنجليز".