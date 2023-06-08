إصابة 3 أشخاص اشتعلت النيران في سيارتهم على "صحراوي بني سويف"

أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، بحروق مختلفة بعد اشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باشتعال النيران بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المحافظة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم التوحيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم «يوسف.س.ر» 20 سنة، سائق، مصاباً بحروق من الدرجه الثالثة، وأحمد.ط.ي» 24 سنة مصاباً بحروق من الدرجه الثانية، و«مصطفى.س.خ» 15 سنة مصاباً بحروق من الدرجه الثانية وجميعهم مقيمون بمحافظة الفيوم

تم نقل المصابين الثلاثة إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة الإسعافات الطبية اللازمة للمصابين.