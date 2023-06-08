الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 11 تعديًا على أراضٍ زراعية وأملاك دولة بالمنيا (صور)

إزالة تعديات
إزالة تعديات

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وتأكيده عدم التهاون مع أى شخص يتعدى على أملاك الدولة أو البناء العشوائى، موجها برصد المخالفة والتعامل الفورى معها.

قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، حيث قام المهندس إيهاب عبدالقوى نائب رئيس المركز وإبراهيم محمد رئيس حي غرب وأيمن يوسف رئيس حى شرق وإدارة الإشغالات بإزالة 7 حالات تعد بالبناء المخالف بشارع السلام وشارع برج الخليفة بطريق صندفا وخلف مصنع الطوب، إلى جانب فك شدة خشبية كاملة لدور ثان علوي بأرض المحلج بحى شرق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف اللواء هانى بدوى، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية بقريتي بنى محمد سلطان وطوخ الخيل رصدتا حالتى تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية علي مساحة ١١٨ مترا بقريتى ريدة وطوخ الخيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع البناء العشوائى وتنفيذ القانون؛ بحضور كل من قسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات وإشراف دكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، ومصطفى الدبيكى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، ومحمد جابر رئيس الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، وعصام معبد رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان.

وأوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بإشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبي رئيس المركز نفذت إيقاف حاله تعد بالبناء خارج الحيز العمراني علي مساحه 100متر بحى غرب المدينة بمطاى بحضور رئيس الحى ومسئولي الزراعة والتنظيم ومدير الإزالات. وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون، مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا مواصلة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء العشوائي على الري والصرف والبناء فى المهد.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مراكز بني مزار ومطاي والمنيا اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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