الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"منتديات التنسيقية" تعقد اجتماعين لبدء العمل فى مبادرتين جديدتين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت أمانة سر المنتديات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت إشراف الدكتورة شيماء عبد الإله، اجتماعين، بمقر التنسيقية لوضع أطر العمل في اثنتين من المبادرات الجديدة التي أحيلت لها من أمانة السر المركزية.

وفي البداية رحبت الدكتورة شيماء عبد الإله أمين سر المنتديات، بالحضور في كلا الاجتماعين، وشرحت للحضور آليات العمل داخل المنتديات، مشددة على الالتزام بالضوابط والقواعد التي تم توضيحها لحين تسليم المبادرات في الموعد المحدد.

وحضر الاجتماع الأول النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مسئول المبادرة، ومسئولو منتدى حقوق الإنسان والمنتدى التطوعي.

وعرض المشاركون في المبادرة من أعضاء التنسيقية أفكارهم فيما يخص الموضوع المطروح، وبعد الاستماع إليهم تحدث النائب عمرو عزت عن تصوره للشكل النهائي للمبادرة، وناقش بعض أفكار الحضور التي استمع إليها، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريبًا لاستئناف العمل.

عقب انتهاء الاجتماع الأول مباشرة عُقد الاجتماع الثاني بحضور النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومسئول المبادرة، ومسئولي المنتدى الاقتصادي ومنتدى التكنولوجيا.

كما جرى الاستماع لأفكار الحضور ومناقشتها وتحديد مجموعة من الأطر التي ستعمل بداخلها المبادرة، ثم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريبًا بعد منح فرصة للأعضاء المشاركين في المبادرة بدراسة كل ما يخص الموضوع لاستئناف العمل عليه والخروج بورقة عمل تلبي الأهداف المطلوبة.

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