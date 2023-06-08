وزير التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية لـ120 متدربا بمركز سقارة

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عم أن الأسبوع المقبل هو الأسبوع ٤٢ والأخير بالخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة لعام 2022 /2023، يعلن بعده انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكداً أن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ الخطة التدريبة بالمركز والمتدربين، وتقديم كل الدعم اللازم للحصول علي المواد العلمية ومدربين على أعلى مستوى من الكفاءة، فضلا عن العمل على رفع مستوى القائمين على منظومة التدريب وبناء القدرات، ما يساهم في جودة العملية التدريبية ونجاح الخطة في تحقيق أهدافها من رفع مهارات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبتهم للتطور التكنولوجي والمتغيرات الحديثة والملفات الحديثة بالدولة المصرية.

وأكد نجاح الخطة التدريبية لهذا العامفي تحقيق أهدافها والتى تتضمن تطوير الآداء الوظيفي وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية، وبناء صف ثانى من القيادات، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات، وتقوية علاقتها بالمركز ودعمها باعداد مدربين، إضافة الى المساهمة فى تحقيق توجهات الدولة واستراتيجية مصر 2030 والتنمية المستدامة بكل ابعادها ومؤشراتها، والتعامل مع ملف التغيرات المناخية بالتركيز علي محاور تحسين البيئة ومعالجة المخلفات ومشروعات الاقتصاد الاخضر، والتركيز على التوجه نحو التحول الرقمى والتعرف على تطبيقاته فى كافة المجالات، وتطوير الإدارة المحلية والممارسات الناجحة لمشروعات الوزارة، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن واداء مقدمى الخدمات

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الخطة التدريبية لعام 2022 /2023 كان أحد أهم أهدافها هو رفع مهارات المتدربين لمحاربة الفساد الادارى والجمالى، وتحقيق التكامل بين السلطات “تنفيذية / تشريعية / قانونية / مراجعة وحوكمة مالية وإدارية / رقابية”، والاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية، وزيادة وعى العاملين بالإدارة المحلية بكيفية المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية وتشجيع الاستثمار بمحافظاتهم، وأهمية المشروعات الصغيرة والعمل على تحفيز المواطنين بها مما يأتي بدوره في الحد من البطالة، مشيرا إلى أن الخطة ركزت على رفع إدراك المتدربين بابرز القضايا الملحة بالمجتمع وكيفية التعامل معها ومنها الحد من الزيادة السكانية، ومنع التعديات على الأراضى الزراعية ومواجهة مخالفات البناء.

وأكد اللواء هشام آمنة أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع ال٤٢ بالخطة التدريبية لهذا العام ٥ دورات هيدورة تطوير مهارات وإدارة منظومة المجالس والمؤتمرات، وتنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحلية، وتنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة، وتطوير مهارات وإدارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة، والدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمراكز السيطرة بالمحافظات، ويستفيد من هذه الدورات ١٢٠ متدربا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع المقبل يشهد انطلاق دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهي دوره تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الإدارة المحلية “التحول الرقمي والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والجيومكانية والوحدات المستحدثة من الوزارة ومن التنظيم والإدارة بالمحافظات”، ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لافتا الى المحتوى التدريبى للدورة يركز على تطوير الإدارة المحلية و برامجها الجديدة، ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في المحليات، و فلسفة المتغيرات المكانية، والوحدات المستحدثة بالمحافظات منها وحدات السكان والتنظيم والإدارة والتحول الرقمى والمراكز التكنولوجية.

وقال إن الأسبوع ٤٢ بمركز سقارة يتضمن تنظيم الدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشيراً إلى أن إجمالى المستفيدين من الدورة 28 متدرباً، ويشرف على تنفيذ الدورة، إدارة الأزمات بالوزارة بالتعاون مع وزاره الدفاع، و تهدف الدورة الي تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالاضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم فى الشاشات، ومفاهيم الطوارى باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكى المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية.

ولفت وزير التنمية المحلية المحلية إلى أن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة والتي ينفذها مركز سقارة الاسبوع القادم هي احدى ثمرات التعاون بين الوزارة مع برنامج الاتحاد الأوروبي، ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من رؤساء الوحدات القرويةونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، مشيرا إلى أن الدورة ستركز علي التعريف بالقيادة والعنصر البشري، وانماط الإدارة، وأساليب التفاوض، وكيفية إدارة الوقت ومهارات العمل الجماعي، وإدارة النازعات الإدارية، والقدرة على التحفيز، كما ستتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية حول الموضوعات التي تم دراستها فضلا عن صناعة خطة عملية للتغيير.

وأشار إلى أنه في ضوء إهتمام الوزارة بحقوق الإنسان والمرأة المصرية وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً مما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم، ينفذ في أسبوعه الـ٤٢ دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة والتي يشارك في تنفيذها المجلس القومي للطفولة والأمومة ويستفيد منها ٢٨ متدربا، وتتناول التعريف لأهداف لجان حماية الطفل بالمحافظات ودورهاو أهدافها وحالات الأطفال المعرضين للخطر والعمل علي إزالة الخطر عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.