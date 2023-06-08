ضبط 5 بحوزتهم 491 عبوة سائل تدخين إلكتروني

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة على المحلات التجارية التى تقوم بعرض منتجات التدخين الإلكترونى"، وأسفرت جهودها عن ضبط (5 أشخاص "مالكى محال لبيع منتجات التدخين الإلكترونى") ، وبحوزتهم (491 عبوة سائل تدخين إلكترونى - مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة)

وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (44 عبوة سائل تدخين إلكترونى - هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (6 عبوات سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (36 عبوة سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (19عبوة سائل تدخين إلكترونى – هاتف محمول) وبمواجهتهم أقروا بعرض تلك المنتجات التى تحمل أسماء مواد مخدرة مستحدثة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها.