الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 5 بحوزتهم 491 عبوة سائل تدخين إلكتروني

جريدة الدستور

وجهت الأجهزة الأمنية  حملات مُكبرة على المحلات التجارية التى تقوم بعرض منتجات التدخين الإلكترونى"، وأسفرت جهودها عن ضبط (5 أشخاص "مالكى محال لبيع منتجات التدخين الإلكترونى") ، وبحوزتهم (491 عبوة سائل تدخين إلكترونى - مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة) 

وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (44 عبوة سائل تدخين إلكترونى - هاتف محمول) وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (6 عبوات سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (36 عبوة سائل تدخين إلكترونى – مبلغ مالى - هاتف محمول وضبط (أحد الأشخاص "مالك أحد محال بيع منتجات التدخين الإلكترونى")، وبحوزته (19عبوة سائل تدخين إلكترونى – هاتف محمول) وبمواجهتهم أقروا بعرض تلك المنتجات التى تحمل أسماء مواد مخدرة مستحدثة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بقصد ترويجها.

الأجهزة الأمنية المحلات التجارية

الأكثر قراءة

مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

استشهاد رائد فى تبادل لإطلاق النار مع عنصر إجرامى بأسيوط

ضبط عصابة لتزوير تأشيرات السفر

أمر ضبط لسائق سيارة دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة

ضبط عصابة تزور العملات بالجيزة

ضبط عصابة تستولي على أموال المواطنين أمام ماكينات الصرافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس