مؤتمر صحفى لإعلان حل أزمة نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل اليوم

كشف اللواء محمد ناصر، أمين صندوق نقابة المهندسين، عن عقد مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في تمام السادسة مساء في مقر نقابة المهندسين، بحضور وزيري الري والنقل، لإعلان حلا للأزمة داخل النقابة، بسبب ما حدث في الجمعية العمومية 30 مارس.

وأوضح ناصر، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور": “الوزيران خلال الفترة الماضية قادا محاولة تفاوض لحل الأزمة داخل النقابة وعقدا جلسات مع النقيب العام، وعرضا الصلح بين أعضاء هيئة المكتب والنقيب والتنازل عن البلاغات، إلا أن النقيب العام تمسك بموقفه الرافض للتنازل عن البلاغات التزامًا بحق الجمعية العمومية رافضا الصلح”.

وأضاف: "من المقرر أن يعلن الوزيران اليوم ما توصلت إليه جهودهما لحل الأزمة داخل النقابة، أما عن طبيعة الحل الذي توصلا إليه بين الطرفين فهو غير معلوم حتى الآن ومن المقرر طرحه في المؤتمر الصحفي".