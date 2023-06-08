الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 13 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة

إزالة التعديات
إزالة التعديات

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 13 قرار إزالة  تعديات بمركز الرياض على مساحة 25 فدانا، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وشدد على أهمية التنسيق بين المراكز وجميع الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من  الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض برئاسة أحمد عيسى، رئيس المركز والمدينة، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 13 قرار إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة" هيئة الثروة السمكية" والأراضي الزراعية، جاءت تلك الحملات تحت إشراف وحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات وإزالتها فى مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ويأتي ذلك حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

تعديات إزالات الرياض كفر الشيخ أملاك الدولة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يعرب عن تمنياته لزامبيا بالنجاح فى قيادة دفة تجمع الكوميسا

مشروع نفق وكباري "السادات".. إنفراجة مرورية ومقصد سياحي بالإسكندرية

الرئيس السيسى يؤكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع زامبيا

الرئيس السيسى يلتقى رئيس زامبيا

رئيس زامبيا يشيد بالإنجازات التى تحققت تحت رئاسة مصر للكوميسا

8 مصابين إثر انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم فى حالها

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس