ياسمين فؤاد تكشف أهمية ورش العمل التدريبية للصناعات الحرفية واليدوية والمشغولات

قامت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتفقد منظومة إدارة المخلفات الصلبة وكيفية تحسينها، وإنشاء محطات وسيطة تيسر وصول المخلفات إلى مصانع التدوير التي لا تكتفي بانتاج السماد العضوى ولكن تنتج أيضا وقود بديل يمثل قيمة مضافة للمخلفات، وجنبا إلى جنب نعمل على تغيير الفكر والنظرة إلى البيئة باعتبارها مورد وفرصة، لذا جاءت فكرة تنفيذ ورش العمل التدريبية للصناعات الحرفية واليدوية والمشغولات، للاستفادة قدر الإمكان من الموارد البيئية وتدوير المخلفات، للمساهمة في تخفيف العبء عن البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات فيما يخص التخلص النهائي من القمامة، وخلق قيمة مضافة لهذه المخلفات سواء للمصانع أو المواطنين.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة يعمل في ٤ محافظات منها محافظة قنا، قدم دعنا بالمعدات وخاصة المناسبة لدخول القرى الصغيرة لدعم قرى حياة كريمة، ولكن الأهم هو بناء قدرات العاملين على تشغيل منظومة إدارة المخلفات، لذا تم تدريب ٧٥ جمعية أهلية خاصة على تشغيل المعدات الخاصة بالقرى، مشيرة إلى تنفيذ بروتوكولات تعاون مع الجمعيات الأهلية تتيح الفرصة للحصول على فرص عمل خضراء في مجال الجمع والنقل، والاستفادة من ثقة المواطنين الكبيرة في تلك الجمعيات، والحرص على تسجيل تلك الجمعيات في جهاز تنظيم إدارة المخلفات كعاملين في المنظومة، لأن القانون الجديد لإدارة المخلفات يمنع ممارسة أنشطة في ادارة المخلفات دون الحصول على ترخيص.

وأوضحت أن وزارة البيئة مع وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي في إطار تقديرهم لدور العاملين في المنظومة من جامعي القمامة والقائمين على النقل والدفن الآمن، تم العمل على إصدار عدد من المسميات الوظيفية لهم لادراجها في بطاقة الرقم القومي، فيكون على من يرغب في العمل في منظومة إدارة المخلفات الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومسمى وظيفي من وزارة القوى العاملة وتأمين اجتماعي من وزارة التضامن الإجتماعي.

تم خلال اللقاء تقديم عرض لأهم أنشطة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة والتى تم دعمها من قبل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة سواء من خلال التدريب وبناء القدرات او بتقديم معدات لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات من الوحدات السكنية حيث تم تنفيذ عدد من النماذج التجريبية بمحافظتى قنا واسيوط لدعم منظومة جمع ونقل المخلفات وتم الدعم بـ45 تروسيكل و5 مقطورة لتطوير منظومة الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة بمحافظة قنا، كما تم الدعم بـ55 تروسيكل لمحافظة اسيوط تسلمتها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى وتم توزيعها على الجمعيات الأهلية طبقا للظروف التشغيلية لكل جمعية لتقديم خدمات الجمع والنقل ضمن بروتوكول تعاون، حيث وصل عدد الجمعيات الأهلية التي تعمل بالمنظومة الى 52 جمعية أهلية بمحافظة قنا و65 جمعية أهلية بمحافظة اسيوط تعمل بمجال المخلفات الصلبة وحماية البيئة مما وفر ما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب من الجنسين ، وجاري العمل على دمج عدد أخر من الجمعيات بمراكز وقرى المحافظتين.

ويتضمن المعرض المقام على هامش الورش التدريبية عرض لكافة المنتجات الحرفية سواء التى يتم تصنيعها من خلال الجمعيات الأهلية المشاركة او من خلال التدريب المقام كما يتيح الفرصة لزيادة دخل المشاركين وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال التسويق لتلك المنتجات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مشغولات الجريد والدوم : ( اثاث – كراسي – تحف - نجف –ستائر- لافتات- اعمال ومشغولات فنية وغيرها).

ويأتي هذا في إطار استكمال أسبوع دعم الإستثمار البيئى احتفالا بيوم البيئة العالمى، وتنفيذ خطة عمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ، وفي اطار متابعة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لتنفيد إجراءات النهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة، ومتابعة أعمال تطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع تدوير بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط / الغربية / كفر الشيخ ).