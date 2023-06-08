الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مستشفى الفنانين.. تفاصيل الحالة الصحية للنجوم "داغر ومهران وسويدان"

سويدان
سويدان

يعاني عدد كبير من النجوم هذه الفترة من بعض المشاكل الصحية، التي جعلتهم يلزمون المستشفيات للوقوف على آخر تفاصيل حالتهم المرضية، مع اهتمام كبير من نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، الذي زارهم جميعًا بشكل دوري.

وغادر الفنان حسام داغر، غرفة العناية المركزة ومن ثم المسشتفى، عقب تعرضه لأزمة صحية قوية، تطلبت وضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، ليطمئن على صحته ويغادر المستشفى ويستكمل علاجه في منزله.

وعلى نفس المنوال، أجرت الفنانة لقاء سويدان عملية جراحية، عقب تعرضها لأزمة صحية، وهي في حالة الاستشفاء حاليًا، وتطالب جمهورها بالدعاء لها، وترقد سويدان هذه الفترة في منزلها لاستكمال باقي العلاج، عقب تحسن حالتها الصحية بشكل كبير، وستعاود نشاطها الفني خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت قد نشرت لقاء سويدان صورة من المستشفى عبر حسابها الشخصي على إنستجرام معلقة: "لك الحمد والشكر يا رب على جميع قدرك، ممتنة جدًا لكل اللي اتصل أو بعت رسالة يطمئن عليا".

‎وأضافت "سويدان": "أنا الحمدلله خرجت من المستشفى، عملية كانت صغيرة وكبرت دعواتكم".

وعلى جانب آخر، تعرض الفنان محمد مهران لآلام شديدة منذ أيام وجرى نقله للمستشفى، قبل أن يكتشف أن الزائدة الدودية على وشك الانفجار، ليقوم بإجراء عملية جراحية.

وكان آخر أعمال الفنان محمد مهران مسلسل «المداح 3- أسطورة العشق»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، رانيا فريد شوقي، خالد سرحان، محمد رياض، حنان سليمان، سلمى أبوضيف، عفاف رشاد، هلا السعيد، صبحي خليل، لوسي وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

الدكتور أشرف زكي الفنان محمد مهران الفنان حسام داغر الفنانة لقاء سويدان العناية المركزة

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