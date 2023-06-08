الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل أعضاء لجنة الحوار اللاهوتي

بطريرك الكاثوليك
بطريرك الكاثوليك

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، أعضاء اللجنة الدولية المشتركة للحوار اللاهوتي بين الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، وذلك بكاتدرائية القيامة، بالإسكندرية.

حضر اللقاء وفد من لجنة الحوار، ويمثلها  الكاردينال كورت كوخ، عميد المجلس الحبري لتعزيز وحدة المسيحيين،  والكاردينال جوزيف دبليو توبين، رئيس أساقفة نيوارك، وسيادة رئيس الأساقفة كلاوديو جوجيروتي، رئيس مجمع الكنائس الشرقية.

شارك أيضًا رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالإضافة إلى وفد من كنيسة الروم الأرثوذكس.

بدأ اللقاء بصلاة الشكر حسب الطقس القبطي، كما قدم كورال الكاتدرائية ترتيلة افتتاحية، ثم رحب بطريرك الأقباط الكاثوليك بجميع الحاضرين، وشكرهم، على تواجدهم، وحضورهم لمثل هذا الحدث الهام، داخل الكنيسة، بمصر.

ومن جهته عبر الأنبا إبراهيم إسحق، خلال اللقاء، كون هذا خطوة في مسيرة كنيسة ترغب في أن تكون كما يريدها المسيح: كنيسة تسير معًا في شركة، وشكر الكاردينال كورت البطريرك إبراهيم إسحق، وجميع الحضور، على هذا الاستقبال، معبرًا عن سعادته بختام اجتماعاتهم مع الكنيسة المحلية.

يذكر أنه كان قد ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة، والشماس الإكليريكي أشرف حمدي، والأخوات الراهبات.

وألقى صاحب الغبطة عظة الاحتفال، مؤكدًا أن المحبة هي أعظم وصية، التي يجب أن نعمل بها دائمًا، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبل الخدام، لإعداد مخدوميهم.

كذلك أجرى غبطته حوارًا أبويًا مع المحتفى بهم حول ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية، داعيًا إياهم، لعيش هذه التعاليم في حياتهم اليومية. 

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