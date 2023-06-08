"التموين": تعاقدات جديدة لتأمين مخزون اللحوم استعدادًا لعيد الأضحى

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار جهود توفير السلع الأساسية المدعمة والحرة للمواطنين عبر منافذها، إضافة إلي تواصل التعاقدات التي تبرمها لتأمين المخزون الاستراتيجي، خاصة من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جرى توفير كل السلع الأساسية بالمنافذ، حيث يتم ضخ 31 صنفا لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية البالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أن هناك توجيهات لشركتي الجملة «العامة والمصرية» لمتابعة توافر السلع بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي.

من جهته، أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، تواصل عمليات ضخ اللحوم بالمنافذ استعدادا للعيد، مشيرا إلى أنه ستتم إقامة 5 شوادر لبيع اللحوم والخراف الحية بمحافظة البحر الأحمر في عدة مدن بجانب فروع الشركة المصرية.

وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة شادر كبير لعيد الأضحي المبارك في مدينة الغردقة الذي يمكن للمواطنين من خلاله شراء الخراف أو العجول التي سيتم طرحها خلال موسم عيد الأضحي المبارك.

وقال عاطف إن الشركة المصرية لتجارة الجملة، قامت بافتتاح 2 هايبر ماركت في حلايب وآخر في أبورماد باستثمارات 6 ملايين جنيه للمنفذ الواحد، ويتم من خلالهما ضخ سلع حرة بقيمة 3 ملايين جنيه شهريًا.

وكشف عن أن محافظة البحر الأحمر قامت بتخصيص قطعة أرض على مساحة 3 آلاف متر مربع في الغردقة لإقامة هايبر ماركت جديد ويتم حاليًا الانتهاء من إجراءات التراخيص اللازمة له ثم البدء في تنفيذه.

من جهته، قال عادل حسين، مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة البحر الأحمر، خلال جولة تفقدية للمركز الإعلامي بوزارة التموين على المنافذ السلعية في المحافظة، إنه يوجد في كل مدينة من مدن المحافظة هايبر ماركت ومخزن جملة، مشيرًا إلى وجود 24 فرعاً على مستوى المحافظة منها 7 مميكن "هايبر ماركت"، و7 أفرع جملة و10 تجزئة.

وأكد حسين أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تضخ السلع التموينية بقيمة 13 مليون جنيه شهرياً، وذلك من خلال منافذ جمعيتي وبدالي التموين، إضافة إلي 3 سيارات متنقلة حمولة 1.5 طن للسيارة الواحدة، كما أن الرصيد الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر لكافة السلع.

وأضاف حسين أنه يتم شهريًا ضخ 150 طن زيت تمويني و150 طن زيت حر، إضافة إلى 120 طنًا أرز تمويني وحر، وكميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن، مشيرًا إلى أنه يتم استلام 12 ذبيحة ماشية في الأسبوع الواحد، والتي يتم الحصول عليها من المجزر الآلي بسفاجا.

بينما قال الشاذلي محمود، وكيل مديرية تموين البحر الأحمر، إنه يتم التعاون مع الغرفة التجارية في البحر الأحمر لإقامة معارض سلعية مثل "أهلا رمضان" والذي يمتد حتى عيد الأضحى المبارك، ويتم من خلاله توفير اللحوم والأضاحي للمواطنين.

وكشف محمود عن ضخ نحو 8 ذبائح ماشية يومياً بالمنافذ توفر 3 أطنان من اللحوم مع تحديد 2 كيلو حد أقصي للمواطن بسعر 195 جنيها للكيلو، حتي يتسني تلبية كافة الاحتياجات لمنع التلاعب، مشيراً إلى أنه ستتم زيادة معدلات الضخ اليومية خاصة مع استمرار تدفق رءوس الماشية إلى السوق المحلية.

وأوضح محمود أنه تم استلام نحو 5 أطنان لحوم برازيلي مجمدة وضخها بالمنافذ في البحر الأحمر بسعر 160 جنيها للكيلو، وكذلك الدواجن المستوردة بسعر 85 جنيها للكيلو، مشيراً إلى أنه سيتم الحصول على حصة من رؤوس الماشية القادمة من جيبوتي لطرحها بالمنافذ أيضا.

ولفت محمود إلى أن محافظة البحر الأحمر بها 120 منفذاً تموينياً ما بين بدالين، وفروع جمعيتي، بجانب منافذ الشركة المصرية للجملة، مؤكدًا أن جميع السلع الأساسية متوافرة بمدن المحافظة من رأس غارب حتي حلايب مع انتظام الضخ بالمنافذ حتي تكون متوافرة للمواطنين، لافتاً إلى أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 75 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 250 ألف مواطن.

وفيما يتعلق بالمخزون السلعي أوضح حسن، أنه يتم الاحتفاظ بمخزونات من السلع الأساسية لعدة أشهر نظراً لطبيعة المحافظة كونها بعيدة عن مناطق الإنتاج.

وأكد محمود انتظام صرف الأرز بالمحافظة بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، واللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك من المضارب بالمحافظات المنتجة، فضلا عن طرح الأرز الهندي بسعر 20 جنيها للكيلو.

ولفت وكيل مديرية تموين البحر الأحمر إلى أن المحافظة بها 7 إدارات تموينية يتبعها 7 مكاتب تموين و3 مراكز خدمة مطورة، وجارى تطوير مراكز خدمة بقرى أبورماد، ومرسي علم، والغردقة.

وقال إن المحافظة لديها 6 صوامع قمح بميناء سفاجا بسعة إجمالية 100 ألف طن يتم من خلالها استقبال الكميات المستوردة وتوزيعها علي باقي المحافظات وفقاً لجداول منتظمة، مشيرًا إلى أن معدل الطحن اليومي من القمح يصل الي 86 طنا ينتج نحو 80 طنا دقيق عبر مطحن خاص.

وأضاف محمود أنه يتم يوميًا إنتاج نحو 6 ملايين رغيف خبز مدعم من خلال 122 مخبزا بلديا مدعم، منها 70 مخبزًا تعمل بالغاز الطبيعي في رأس غارب والغردقة وسفاجا، وجار تحويل الباقي فور دخول الغاز الطبيعي إلي المناطق الواقعة في نطاقها.

من جهته، قال حسين محمد عمر، مدير الرقابة التموينية بمحافظة البحر الأحمر، إن هناك إجراءات صارمة لتأمين وصول السلع المدعمة للمواطنين أصحاب البطاقات، فضلاً عن توافر السلع الحرة بالمنافذ.

وأشار إلى أنه يتم شن حملات شبه يومية علي منافذ صرف السلع المدعمة والمخابز لضمان توافرها ومنع التلاعب من قبل ضعاف النفوس، لافتاً إلى أن هناك متابعة مستمرة لعمليات ضخ اللحوم بالمنافذ وآليات للصرف للمواطنين.

من جهته، أكد حمادي علي مدير مجمع الزهور التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بسفاجا، أن هناك تطويرا مستمرا لفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة، لافتاً إلى أن المجمع تم افتتاحه العام الماضي وبلغت تكلفته الاستثمارية نحو 5 ملايين جنيه ويعمل علي توفير كافة السلع التموينية ونقاط الخبز لأصحاب البطاقات فضلاً عن السلع الحرة.

وأوضح أنه تم ضخ نحو 4 أطنان من السكر والأرز بالمجمع يومياً، بالإضافة إلي 100 كرتونة زيت طعام، بجانب 3 عجول لتوفير اللحوم بسعر 195 جنيها للكيلو، مؤكداً استمرار توفير جميع احتياجات المواطنين والزوار من السلع الأساسية.

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