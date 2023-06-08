ضبط كميات مكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر في بورسعيد

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، بقيادة محمد عوض، وكيل الوزارة بالمحافظة، من ضبط كميات كبيرة من المكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر التي تحتوي على مادة E621 تسبب تسمم المخ لأنها أخطر محسنات الطعام على الإطلاق.

وأسفرت الحملة التموينية التي تم تشكيلها عن ضبط كميات كبيرة تقدر بـ 1000 كيس من المكرونة سريعة التحضير مجهولة المصدر بأحد المخازن غير المرخصة مخالفًا بذلك قرار وزير التموين والتجارة الداخلية 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر.

كما أنه أثبتت أبحاث علمية متعددة حيث أن هذا النوع من المكرونة يحتوى على مادة E621 أو الجلوتاميت أحادي الصوديوم وهى مكتوبة على ظهر الكيس وهذه المادة بعد البحث ظهر أنها تسبب تسمم المخ لأنها أخطر محسنات الطعم.

من جهته، طالب محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن المحال المخالفة ومخازن المواد الغذائية وغير الغذائية وغير المرخصة، والتي يتم تخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية داخلها.

وشدد عوض على المفتشين بتكثيف الرقابة على الأسواق وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت حفاظا على صحة المواطنين من المخالفين.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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