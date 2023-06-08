الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عبدالغفار": تقديم كافة سبل الدعم لتطوير وتحسين النظام الصحى بمالاوى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نائب وزير صحة دولة مالاوي، الدكتورة حليمة داود، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، المقام على أرض مصر في الفترة من يوم 6 إلى 9 يونيو 2023.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير رحب بنائب وزير صحة مالاوي، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم لتطوير وتحسين النظام الصحي بمالاوي، بما يضمن الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وخدمة أهداف نظام الصحة العامة الجديد بالقارة الإفريقية.

وأوضح "عبدالغفار"، أن الاجتماع تناول بحث سبل تصدير الدواء لدولة مالاوي، من خلال وضع قائمة بالاحتياجات الدوائية بالدولة لتوفيرها وتصديرها من مصر، مشيرًا إلى تنسيق زيارة لوفد مالاوي لمصانع الشركة الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما).

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن نائب وزير صحة مالاوي أشادت بالتجربة المصرية في العلاج والقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي (C،B)، مشيرًا إلى تأكيد الوزير على الاستعداد لنقل التجربة المصرية الناجحة في هذا الملف، بما يضمن الارتقاء ودعم الصحة للأشقاء في دولة مالاوي.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير لفت إلى الاستعداد على استقبال وفود من الفرق الطبية من دولة مالاوي لتدريبها على عدد من التخصصات الطبية وعلى رأسها تشخيص وعلاج الأورام، وذلك من خلال تدريبها في المستشفيات المصرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والدكتور حاتم عامر، معاون وزير الصحة للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة، مستشار وزير الصحة للتعاون الدولي والتواصل المجتمعي، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

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IMG-20230608-WA0032
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IMG-20230608-WA0030
وزير الصحة مالاوي سبل التعاون المشترك المعرض الطبي الأفريقي الثاني التعاون المشترك سبل تصدير الدواء

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