8 مصابين إثر انقلاب تروسيكل أعلى كوبرى بالشرقية

أُصيب 8 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بكوبري العباسية أمام قرية تل الرخم دائرة مركز أبوحماد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد باستقبال 8 مواطنين مصابين بإصابات متنوعة ما بين كسر بالضلوع وسحجات بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بكوبري العباسة أمام قرية تل الرخم دائرة مركز أبوحماد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.