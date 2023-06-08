مقتل 5 جراء انفجار سد نوفا كاخوفكا

أفادت فضائية “سكاي نيوز” نقلاً عن وسائل إعلام روسية عن مقتل 5 أشخاص من جراء انفجار سد نوفا كاخوفكا، اليوم الخميس.

وتصدع سد كاخوفكا، وهو سد رئيسي يعود لفترة الاتحاد السوفيتي ويقع بالقرب من المحطة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا، وتسبب ذلك التصدع في فيضان المياه بالمنطقة التي تدور بها الحرب فيما وصفته كل من أوكرانيا وروسيا بأنه هجوم متعمد شنته قوات الدولة الأخرى.

وكان خزان السد يوفر المياه المستخدمة في عملية التبريد الضرورية للمفاعلات الستة بأكبر محطة نووية في أوروبا بالإضافة إلى مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل والتي تعين استخدامها أكثر من مرة عند انقطاع الكهرباء من المصادر الخارجية.