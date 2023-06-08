بالأسماء.. 5 مصابين في حادث تصادم بطريق الإسكندرية - مطروح

أُصيب اليوم الخميس، 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور، الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "محمد رضا جابر - 47 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، أمير عبدالله أمين - 30 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد مصطفى أحمد مصطفى - 53 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علي جمعة علي - 37 سنة، مصاب باشتباه كسر في الفخذ الأيمن، محمد كامل إسماعيل - 34 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم".

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى الضبعة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية، وحُرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.