الخميس 08 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد" تحذر: رياح محملة بالأتربة والرمال على غالبية الأنحاء

أتربة
أتربة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على غالبية أنحاء الجمهورية، وحقيقة تعرض البلاد اليوم لذروة العاصفة الرملية، محذرة من الأمطار الرعدية اليوم على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا، ستكون أقل حدة عن الموجة السابقة في الأسبوع الماضي، والسبب هو قلة هبوب وحركة الرياح، لكنّ هذا لن يمنع وجود نشاط قوي للرياح في بعض المناطق: "خلال فترات النهار الأجواء هتكون شديدة الحرارة في أغلب المحافظات".

وأوضحت أنه خلال فترات الليل، شهدنا سحبًا رعدية في أغلب محافظات الجمهورية، والتي صدرت عنها ضربات من البرق والرعد وأمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

وأوضحت أنه من المتوقع مع تحرك المنخفض الجوى الخماسيني من الغرب إلى الشرق، أن يؤثر على أغلب المناطق الداخلية، بخلاف وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يجعل طقس اليوم متقلبًا متأثرًا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء.

وتابعت: "سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد ستصل درجاتها لـ45 درجة مئوية، والأجواء شديدة الحرارة اليوم على أغلب المحافظات".

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد ستكون ظواهره الجوية أقل حدة، من حيث نشاط الرياح، ولكنها ستكون موجودة بشدة في محافظات شمال وجنوب الصعيد مع وجود فرص سقوط أمطار.

الأرصاد حالة الطقس الأمطار الرعدية رياح خماسينية نشاط رياح

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