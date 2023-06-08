بنسب إشغال 20%.. شواطئ الإسكندرية ترفع الراية الخضراء انتظارا للمصطافين

في متابعة يومية لشواطئ عروس البحر المتوسط، رفعت شواطئ الإسكندرية بقطاعيها الشرقي والغربي الرايات الخضراء مع اعتدال الطقس وهدوء الأمواج، وهي إشارة بأن البحر مناسب للسباحة والاستمتاع بالأجواء الصيفية.

وبلغت نسب إشغال القطاع الشرقي 20%، أما القطاع الغربي والعجمي لم تتعدى نسب الإشغال 10%، مع تزايد تلك النسب مع تقدم ساعات النهار.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على وجود الإذاعات الداخلية والتي لعبت دورا كبيرا الصيف الماضي في إعادة الاطفال المفقودين إلى ذويهم وكذا إصدار التحذيرات للمصطافين عند ارتفاع الأمواج.

وشدد على الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة واستكمال الخطوط العائمة، مع رفع كفاءة المنقذين وتدريبهم عن طريق الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وفيما يخص الاهتمام بنظافة الشواطئ واصل بضرورة تزويدها بأكبر عدد من حاويات القمامة للمحافظة على نظافة الشاطئ، مع استمرار انتشار مفتشو الإدارة على الشواطئ الأمر الذى يساعد في تحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية، مع المتابعة المستمرة للإصلاحات في كل الشواطئ سواء المؤجرة للغير، أو الشواطئ التي تديرها المحافظة، والتي لا تتوقف بها الإصلاحات نظرًا لتواجد العمال بصفة مستمرة لإصلاح التلفيات ورفع كفاءة معدات الشاطئ.

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