"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الأرز خلال يونيو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر يونيو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

الاهتمام بالري وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.

التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.

إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الإلتزام بالمعدلات الموصى بها.

متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصى بها.

علاج ظاهرة الاحمرار والتي تظهر نتيجة سوء الصرف بتجفيف الأرض للتهوية وبالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم في الأرض الملحية.