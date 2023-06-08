هاجم 30٪ من النساء.. كل تريد معرفته عن متلازمة تكيس المبايض

تتساءل كثير من النسوة عن بعض الأعراض التى يصابوا بها ولا يعرفون أسبابها كعدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها أو ظهور شعر زائد في الوجه وأماكن متفرقة من الجسم.

ووفقًا لموقع موقع كليفلاند البريطاني مع إجراء الفحوصات الطبية يكتشفون أنهن مصابات بمتلازمة تكيس المبايض نتيجة خلل في الهرمونات، يقدم “الدستور” في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن متلازمة تكيس المبايض.

ما هى متلازمة تكيس المبايض؟

هى اختلال هرموني يحدث عندما ينتج المبيضين هرمونات زائدة تسمى الأندروجينات، وهذا يتسبب في اختلال هرموناتك التناسلية، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض من دورات شهرية غير منتظمة وفترات تبويض غير متوقعة.

وقد تظهر أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل مع البويضات غير الناضجة على المبايض بالموجات فوق الصوتية بسبب نقص الإباضة غير أنها تعد أحد أكثر أسباب العقم شيوعًا عند النساء.

في أي عمر يبدأ متلازمة تكيس المبايض؟

تظهر متلازمة تكيس المبايض في أي وقت بعد البلوغ و يتم تشخيص معظم الأشخاص في العشرينات أو الثلاثينيات من العمر عندما يحاولون الحمل.

ما هى أعراض متلازمة تكيس المبايض؟

عدم انتظام الدورة الشهرية:

عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم وجود دورة شهرية على الإطلاق، أو النزيف الحاد أثناء فترة الدورة الشهرية.

نمو غير طبيعي للشعر

قد ينمو شعر الوجه بشكل زائد أو نمو شعر كثيف على الذراعين وااصدر والبطن.

حب الشباب:

يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض حب الشباب، خاصة على الظهر والصدر والوجه ويستمر حب الشباب هذا بعد سنوات المراهقة ويكون من الصعب علاجه.

السمنة:

يعاني ما بين 40- 80٪ من الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض من السمنة ويواجهون صعوبة في الحفاظ على وزن صحي لهم.

سواد الجلد:

تصاب المراة ببقع من الجلد الداكن، خاصة في ثنايا العنق والإبطين والفخذ وبين الساقين وتحت الثديين، وهو ما يعرف بالشواك الأسود.

الزوائد الجلدية:

الزوائد الجلدية هى زوائد صغيرة من الجلد الزائد غالبًا ما توجد في الإبطين أو على الرقبة.

ترقق الشعر:

قد يفقد الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيّس المبايض شعرهم و يبدأون الدخول في حالة الصلع.

العقم:

متلازمة تكيس المبايض هي السبب الأكثر شيوعًا للعقم لدى النساء.

السبب الرئيسي لمتلازمة تكيّس المبايض

السبب الدقيق لمتلازمة تكيّس المبايض غير معروف، لكن هناك دليل على أن الجينات تلعب دور وهناك عدة عوامل أخرى أهمها السمنة وتلعب أيضًا دور في التسبب في متلازمة تكيس المبايض:

المستويات المرتفعة من هرمونات الذكورة التي تسمى الأندروجينات:

تمنع مستويات الأندروجين المرتفعة المبايض من إطلاق البويضات، ما يتسبب في عدم انتظام الدورة الشهرية يمكن أن يؤدي عدم انتظام الإباضة إلى ظهور أكياس صغيرة مملوءة بالسوائل على المبايض ويؤدي ارتفاع الأندروجين أيضًا إلى ظهور حب الشباب ونمو الشعر الزائد لدى النساء.

مقاومة الأنسولين:

تؤدي الزيادة في مستويات الأنسولين إلى إنتاج المبيضين وإفراز هرمونات الذكورة و تؤدي زيادة هرمونات الذكورة إلى تثبيط الإباضة وتساهم في ظهور أعراض أخرى لمتلازمة تكيّس المبايض.

التهاب منخفض الدرجة :

يميل الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيس المبايض إلى الإصابة بالتهاب مزمن منخفض الدرجة يمكن للطبيب إجراء اختبارات الدم التي تقيس مستويات البروتين التفاعلي سي (CRP) وخلايا الدم البيضاء التي يمكن أن تشير إلى مستوى الالتهاب في الجسم.

ماهو علاج متلازمة تكيس المبايض؟

تحديد النسل الهرموني:

تشمل الخيارات حبوب منع الحمل أو اللاصقات أو الحقن أو الحلقة المهبلية أو اللولب الرحمي، ويساعد تحديد النسل الهرموني على تنظيم الدورة الشهرية ، كما أن بعض الأشكال ستعمل أيضًا على تحسين حب الشباب وتساعد في نمو الشعر الزائد.

الطب التحسس للأنسولين:

الميتفورمين دواء يستخدم لعلاج مرض السكري، إنه يعمل عن طريق مساعدة جسمك على معالجة الأنسولين، بمجرد السيطرة على الأنسولين ، يلاحظ بعض الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تكيس المبايض تحسنًا في دوراتهم الشهرية.

أدوية منع الأندروجين:

يمكن لبعض الأدوية أن تمنع تأثير الأندروجينات، هذا يساعد في السيطرة على حب الشباب أو نمو الشعر.

تغييرات نمط الحياة:

يمكن أن يكون لتناول نظام غذائي مغذي والحفاظ على وزن صحي بالنسبة لك تأثير إيجابي على مستويات الأنسولين.

تناول الأدوية التي تحفز الإباضة:

ثبت أن بعض الأدوية تحفز التبويض لدى الأشخاص المصابين بمتلازمة تكيّس المبايض.

الجراحة:

يمكن أن يساعد إجراء جراحي في استعادة الإباضة عن طريق إزالة الأنسجة الموجودة في المبايض التي تفرز هرمونات الأندروجين.

ما الفرق بين متلازمة تكيس المبايض وانتباذ بطانة الرحم

تعد متلازمة تكيس المبايض وانتباذ بطانة الرحم حالتين مختلفتين، لكن كلاهما يمكن أن يسبب تكيسات المبيض والعقم، بطانة الرحم هي حالة تنمو فيها بطانة الرحم في أماكن أخرى مثل المبايض أو المهبل أو قناتي فالوب عادة ما يسبب آلام الحوض أو تقلصات الدورة الشهرية الشديدة يعاني الأشخاص المصابون بمتلازمة تكيّس المبايض من عدم انتظام الدورة الشهرية وإباضة غير متوقعة وآثار جانبية جسدية أخرى بسبب زيادة هرمونات الذكورة.