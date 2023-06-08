جامعة بني سويف التكنولوجية.. إنجازات الرئيس "تتلألأ" في صعيد مصر

حظيت بني سويف خلال الـ9 سنوات الماضية باهتمام كبير بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إطار اهتمامه بالتنمية فى صعيد مصر، وكان للمحافظة نصيب كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية التى أثرت إيجابيا في حياة المواطن اليومية.

وتستعرض "الدستور" فى حلقة يومية المشروعات القومية في محافظة بني سزيف، ومنها جامعة بنى سويف التكنولوجية، والتي تعد من أهم المشروعات في مجال التعليم، وبدأت الدراسة فيها عام 2019 الماضى من خلال برنامجين وهما برنامج ميكاترونكس وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، بعد أن وضعهم من قبل وزارة التعليم العالي "القطاع التكنولوجي" مع الجانب الكوري، ووضع المقررات بالمواصفات الكورية من جامعة تك الكورية حيث بدأت الدارسة هذا العام لأول مرة في الكلية الكورية المصرية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ويرجع إنشاء تلك الجامعة داخل محافظة بني سويف ضمن 3 جامعات تم إنشاؤها في ذلك التوقيت، وتميز المحافظة وامتلاكها للعديد من المناطق الصناعية والتي تحتوى على قطاعات صناعية مختلفة تساعد في تنمية اقتصاد الوطن ومن أهمها قطاع مواد البناء، وقطاع السيراميك، والحديد والصلب، والأسمدة، والأسمنت والرخام، والكهرباء، والالكترونيات، وحفظ الخضروات، والمواد الغذائية فجميع هذه القطاعات بها تكنولوجيات إنتاجية حديثة فذلك يجب تطويرها وذلك للعمل على المنافسة في السوق المحلى والإقليمي والدولي.

وجامعة بني سويف التكنولوجية تم إنشاءها على مساحة 13 ألف و200 متر مربع بنسبة بناء 2220 متر وتتكون الجامعة من 3 أدوار بها 22 قاعة تدريس سعة القاعة من 50 إلى 100 طالباً وطالبة،و22 معملاً، و22 غرفة إدارية، و3 مداخل رئيسية للجامعة،و مجموعة من الملاعب الرياضية من الترتان والنجيل الصناعي، وجراج خاص بالسيارات، ومكتبة خاصة بكل برنامج تحتوى على الكتب التكنولوجية و مزوده بمواقع خاصة يتم خلالها تنزيل الكتب باللغة الانجليزية.

وهناك معامل على أحدث نظام تتميز بأنها غير متوفرة في أماكن أخرى لأنها بالمواصفات الكورية.