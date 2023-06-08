تمارين وعلاج طبيعي في المنزل لحل أزمة التهاب الأوتار

يعاني الكثير من أزمة التهاب الأوتار الذي ينتج من تراكم الكالسيوم في الكتف، مما يسبب الألم ومدى محدود من الحركة.

ويبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل أنواع الرياضة المنزلية التي ستساعد على علاج الأعراض غالبًا بالعلاج الطبيعي لاستعادة نطاق حركة الكتف.

ووفقاً لموقع “verywellhealth” يرصد “الدستور” في السطور التالية خطوات التمارين التي ستساعد الأوتار بشكل طبيعي في المنزل لحل تلك الأزمة.

خطوات بسيطة لعلاج أزمة التهاب الأوتار

تستطيع أن تسير على خطة علاج بسيطة وستساعدك بشكل قوي على علاج مشكلة التهاب الأوتار في الكتف والتخلص من الألم في وقت بسيط:

1 - العلاج الطبيعي أو التمارين: تساعد التمارين في منع تصلب الكتف والتي تعد واحدة من أصعب المشاكل المصاحبة لالتهاب الأوتار، ويمكن أن تساعد تمارين محددة في تحسين ميكانيكا الكتف وتقليل العبء على الأوتار التي تتأثر بشكل خاص بالمشاكل.

2 - الأدوية المضادة للالتهابات: يمكن أن تساعد الأدوية المضادة للالتهابات في تقليل الألم المصاحب لالتهاب الأوتار ولكن يجب أن تستشير طبيبك أولاً.

3 - استخدام الحرارة والجليد: استخدام الحرارة الرطبة مفيد جداً في تخفيف الآلام الناتجة عن التهاب الأوتار، ويمكنك أن تضع قطعة القماش الدافئة على الكتف لتوصيل هذا الدفء له، ويمكن أن تساعد أكياس الثلج في تقليل الالتهاب الناتج عن التهاب الأوتار ويمكن أن تكون مفيدة جدًا في تقليل الألم المرتبط بهذه الحالة.

تمارين منزلية لحل أزمة التهاب الأوتار

تستطيع الآن حل مشكلة التهاب أوتار الكتف بتمارين بسيطة يمكنك فعلها في المنزل لتخفيف وفك عضلة الكتف لتقليل الشعور بالألم:

شد الكتف عبر الذراع

قف منتصبًا وشد ذراعك الأيسر عبر الصدر.

استخدم يدك الأخرى لدفع الذراع اليسرى مع الاستمرار في اتجاه الكتف المقابل.

انتظر لمدة دقيقة تقريبًا وكرر ذلك بالذراع الأخرى.

شد كل جانب من 3 إلى 5 مرات.

التفاف الرقبة والكتف