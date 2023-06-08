محافظ المنيا يؤكد على أهمية الكلمة المكتوبة فى رسم صورة حقيقية للواقع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أهمية دور الكلمة المكتوبة، والإعلام الواعي الوطنى البناء في طرح ومناقشة كافة القضايا التي تهم حياة المواطنين ورسم صورة حقيقية عن واقع المجتمع لخدمة الوطن و المواطن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع عدد من الصحفيين، لتقديم التهنئة عقب استئنافه مهام عمله، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، مطالبين بالاتصال الدائم و التواصل المستمر بين المحافظة والمؤسسات الصحفية لخلق مناخ عمل تتوافر فيه كافة عوامل النجاح للوصول إلى الأهداف المرجوة.

من جانبه، وجه المحافظ إدارة الإعلام بالديوان العام بوضع خطة عمل تتناسب مع المرحلة المقبلة و الاستعانة بكافة وسائل الاتصال وتذليل أي عقبات قد تواجه الصحفيين و الإعلاميين في أداء مهامهم.