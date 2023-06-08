الخميس 08 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يؤكد على أهمية الكلمة المكتوبة فى رسم صورة حقيقية للواقع

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال لقائه ببعض الصحفيين

أكد اللواء أسامة القاضي  محافظ المنيا، على أهمية دور الكلمة المكتوبة، والإعلام الواعي الوطنى البناء في طرح ومناقشة كافة القضايا التي تهم حياة المواطنين  ورسم صورة حقيقية عن واقع المجتمع لخدمة الوطن و المواطن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع عدد من الصحفيين، لتقديم التهنئة  عقب استئنافه مهام عمله، متمنيين له دوام التوفيق والسداد، مطالبين بالاتصال الدائم و التواصل المستمر بين المحافظة  والمؤسسات الصحفية لخلق مناخ عمل تتوافر فيه كافة عوامل النجاح للوصول إلى الأهداف  المرجوة.

من جانبه، وجه المحافظ إدارة الإعلام بالديوان العام بوضع خطة عمل تتناسب مع المرحلة المقبلة و الاستعانة بكافة وسائل الاتصال وتذليل أي عقبات قد تواجه الصحفيين و الإعلاميين في أداء مهامهم.

محافظ المنيا خلال لقائه ببعض الصحفيين
محافظ المنيا خلال لقائه ببعض الصحفيين
محافظ المنيا لقاء عد من اصحفيين اهمية الكلمةالمكتوبة صورة حقيقية للواقع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

الأكثر قراءة

عاصفة ترابية تضرب الوادى الجديد وانقطاع الكهرباء فى بعض المناطق

"حلق على الزيرو".. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالة جديدة

تفاصيل التحريات الأمنية فى اتهام مدرب كرة بقتل صديقه داخل شقة بعابدين

الأول منذ 43 عامًا.. ويست هام يتوج بطلًا لدورى المؤتمر الأوروبى

حلمى النمنم: الإخوان روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

حلمى النمنم: الإخوان من روجوا لوجود تسجيلات لبعض المثقفين لتخويفهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

سيبوا أم كلثوم في حالها!

نسرين فؤاد

نسمة صيف

خالد عكاشة

الحرب على الأراضى الروسية!

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى تفاصيل الأيام الصعبة: 10 محاولات لاغتيالى معنويًا

سامح الأسوانى

الكيان والمترو المكيف

وائل لطفي

«إنترلوك» فى الحيتية!

ماجد حبته

أول زيارة رئاسية لأنجولا!

محاسن السنوسي

مصر وعُمان.. آفاق واعدة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قيادى بـ"فتح": المخطط الإسرائيلى للسيطرة على القدس يشمل تقسيم الأقصى

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس