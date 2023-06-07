ليونيل ميسي يكشف سبب عدم عودته لبرشلونة الإسباني

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن قراره بالانتقال لإنتر ميامي الأمريكي، وعدم العودة لنادي حياته، برشلونة الإسباني.

وكان ميسي قد أعلن أنه لن يعود إلى برشلونة وسينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة “موندو ديبرتيفو”: "أردت حقًا العودة لـ برشلونة، كنت متحمسًا جدًا لأتمكن من العودة ، لكن بعد تجربة ما عشته والخروج من النادي الذي مررت به، لم أرغب في أن أكون في نفس الموقف مرة أخرى، أن أنتظر لأرى ما سيحدث وأغادر مستقبلي في يدي بالأخير".

وأضاف: "سمعت أنه كان عليهم بيع اللاعبين أو خفض رواتب اللاعبين، والحقيقة أنني لم أرغب في تجاوز ذلك، ولا أتولى مسؤولية الحصول على شيء له علاقة بكل ذلك".

وتابع: "لقد اتخذت القرار بأنني سأذهب إلى ميامي بنسبة 100%، أفتقد بعض الأشياء لكننا قررنا الاستمرار في الطريق. إذا لم ينجح الأمر في برشلونة، كنت أرغب في مغادرة أوروبا والخروج من دائرة الضوء والتفكير أكثر في عائلتي".

وعن كواليس المفاوضات مع برشلونة، قال: "أردت أن أتخذ قراري بنفسي وأفكر في نفسي وعائلتي. على الرغم من أنني سمعت أنه قيل إن رابطة الدوري الإسباني قد قبلت كل شيء وأن كل شيء على ما يرام بالنسبة له للعودة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها".

وأضاف: "سمعت أنه كان عليهم بيع اللاعبين أو خفض رواتبهم ، والحقيقة أنني لم أرغب في المضي قدمًا في ذلك، أو تولي مسؤولية الحصول على شيء له علاقة بكل ذلك، لقد اتُهمت بالفعل بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة في مسيرتي في برشلونة وكنت بالفعل متعبًا بعض الشيء من ذلك، ولم أرغب في المرور بكل ذلك".

وزاد: "حسنا، في الوقت الذي اضطررت للمغادرة، قبلت الليجا أيضا أنه يمكن ل برشلونة أن يوقعوا معي، وفي النهاية لا يمكن القيام بذلك، حسناً، كنت أخشى أن يحدث نفس الشيء مرة أخرى وأن أضطر إلى السير في مصارعة الثيران كما حدث، وكان علي المجيء إلى هنا إلى باريس للبقاء في فندق لفترة طويلة مع عائلتي، مع ذهاب أطفالي إلى المدرسة وما زلت في الفندق أردت أن أتخذ قراري بنفسي وهذا هو السبب في أنني لم أذهب إلى برشلونة.

وأكمل قائلًا: "على الرغم من أنني كنت سأحب العودة إلى برشلونة، إلا أنها لم تكن ممكنة، أنا أيضا في لحظة أريد فيها الخروج من التركيز قليلا، والتفكير أكثر في عائلتي... كما قلت للتو، أمضيت عامين في مستوى عائلي كان سيئا للغاية لدرجة أنني لم أستمتع بتلك الفرة، قضيت الشهر الذي كان مذهلا بالنسبة لي بعد الفوز بكأس العالم، لكن هي كانت مرحلة صعبة بالنسبة لي. أريد أن أجد المتعة مرة أخرى، مع استمتاع عائلتي وأولادي، من يوم لآخر... ولهذا السبب كان القرار، بعد أن حققت كل شيء بفضل الله وحصلت أخيرا على كأس العالم، ما أردته كثيرا، أردت أيضا البحث عن شيء آخر وقليلا من راحة البال".

واستطرد: "كانت عائلتي متحمسة للغاية بشأن كل ما سمعوه، لكن في نفس الوقت لم نكن متحمسين للغاية لأن الحقيقة كانت أننا ما زلنا لا نعرف ما يمكن أن يحدث، لكن من الواضح أنهم كانوا حريصين على العودة... لم نرغب أبدا في المغادرة من هناك، لقد كان الأمر صعبًا للغاية، لكنهم يدعمونني أيضا وهو قرار تم اتخاذه كعائلة، وليس كعائلتي فقط. إنهم سعداء أيضا بالتغيير الجديد، على الرغم من حزنهم أيضًا للمغادرة. كان الأمر صعبا في البداية، لكنهم الآن يتأقلمون هنا في باريس. لديهم أصدقاء في المدرسة ومن المؤلم أيضا أن ينفصلوا عن كل ذلك. هم بالفعل كبار. وفوق كل شيء، يتفهم تياجو الموقف ويسعد بما سيحدث".