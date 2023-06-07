باحث: قرب السواحل الإيطالية من تونس دفع المنظمات الإجرامية للاتجار بالبشر

قال الباحث السياسي الجمعي قاسمي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، دعا لعقد قمة دولية لمناقشة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن هذه مبادرة صدرت منه قبل نحو شهر ونصف الشهر، وطرحها وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، في أكثر من مناسبة دولية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس التونسي طرح مع رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، لبحث مقاربة جديدة لمعالجة هذا الملف ولإيجاد مخارج حقيقية لملف الهجرة غير الشرعية.

ليبيا تتصدر المرتبة الأولى للهجرة غير الشرعية

وأشار إلى أن ليبيا ما زالت تتصدر المرتبة الأولى للهجرة غير الشرعية من البحر، ولكن بسبب الأوضاع الأمنية كان التركيز أكثر على تونس.

وأكد أن قرب السواحل الإيطالية من تونس دفع المنظمات الإجرامية للاتجار بالبشر، وتوظيف هذه الظاهرة لتنمية مصادرهم، كم أن لها أبعادًا أمنية على أرض الواقع خاصة أن بعض المهاجرين يريدون الاستقرار في تونس، وفقًا لقانونهم وليس القانون التونسي.