الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نجم "spider man" يعلن اعتزال الفن لفترة محددة.. ما السبب؟

توم هولاند
توم هولاند

كشف الممثل البريطاني توم هولاند، البالغ من العمر 27 عامًا في مقابلة تليفزيونية أنه سيأخذ استراحة لمدة عام من التمثيل بعد تجربة "صعبة" في صنع مسلسله على Apple TV + The Crowded Room.

قال هولاند نجم سلسلة “spider man”: "لقد كان وقتًا عصيبًا بالتأكيد خلال الإعداد للمسلسل، كنا نستكشف بعض المشاعر التي لم اختبرها بالتأكيد من قبل، علاوة على ذلك، كوني منتجًا، وأتعامل مع المشاكل اليومية التي تأتي مع أي مجموعة أفلام، أضيف علي هذا المستوى الإضافي من الضغط".

وأضاف: "أنا الآن آخذ إجازة لمدة عام، وهذا نتيجة لمدى صعوبة الإعداد لهذا العمل".

على الرغم من صعوبة الوقت الذي استغرق لتصوير مسلسله الجديد، قال ممثل Spider-Man: No Way Home إنه "استمتع حقًا" بالعمل في The Crowded Room، ولاسيما أنه منحه الفرصة لكي يتعلم كيف يصبح منتجاً.

في The Crowded Room، يلعب هولاند دور داني سوليفان، وهو رجل مضطرب تم القبض عليه بعد إطلاق النار عام 1979 في مدينة نيويورك.

توم هولاند، قدم ثلاثة أجزاء لشخصية spider man  من إنتاج مارفل، كان آخرهم Spider-Man: No Way Home، والذي أكد أنه سيكون ختام للسلسلة التي استمتع بالعمل بكل تفصيل بها.

الممثل البريطاني توم هولاند مسلسله على Apple TV The Crowded Room Spider Man هولند دور داني سوليفان أفلام

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