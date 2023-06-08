في اليوم العالمي لورم الدماغ.. علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها

يعتبر ورم الدماغ هو نمو غير متحكم في الأنسجة غير الطبيعية داخل الدماغ ولكن ليست جميعها خبيثة أو سرطانية، من المعروف أن أورام الدماغ السرطانية تنمو بشكل أسرع من الأورام غير السرطانية، قد تظهر أو لا تظهر أورام الدماغ أعراضًا اعتمادًا على موقعها.

ووفقًا لموقع “ ذا صن” إذا تطور الورم في أجزاء أقل نشاطًا من الدماغ، فقد لا تظهر الأعراض حتى ينمو الورم بشكل كبير جدًا، يمكن أن تنشأ أورام الدماغ إما في أنسجة المخ أو حولها أو يمكن أن تنتشر إلى الدماغ من أجزاء أخرى من الجسم والتي تُعرف أيضًا باسم ورم الدماغ النقيلي.

يتم الإشارة بالتوعية لأورام الدماغ اليوم 8 يونيو من كل عام لزيادة التوعية الخاصة بالمرض حتى يتعرف عليها الأشخاص ويتم الانتباه لها.

وفيما يلي العلامات التحذيرية لورم المخ والتي يجب على الناس عدم تجاهلها:

الصداع المستمر

الصداع الذي يستمر أو يشتد أو يظهر مع الأنماط المكتشفة حديثًا لا ينبغي أبدًا الاستخفاف به، في حين أن الصداع شائع فإن أي تغيير ينذر بالخطر في شدته أو ارتباطه بأعراض أخرى يحتاج إلى تقييم طبي فوري.

مشاكل في الرؤية

قد تشير اضطرابات الرؤية مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان المجال البصري المفاجئ، إلى ورم دماغي كامن، يمكن أن يكون لتجاهل مثل هذه المخالفات البصرية عواقب وخيمة على الصحة العامة.

الغثيان والقيء

يجب أيضًا الانتباه إلى الغثيان والقيء المستمر أو الدوخة غير المبررة، يمكن أن تنجم هذه الأعراض عن زيادة الضغط داخل الدماغ بسبب الورم.

النوبات غير المبررة

تتطلب النوبات غير المبررة خاصة في الأفراد الذين ليس لديهم تاريخ من الصرع تحقيقًا شاملاً، يمكن أن تكون النوبات علامة تحذير مبكرة لورم في المخ ويجب أن تستدعي العناية الطبية دون أي تأخير.



هل يمكن أن يؤثر ورم الدماغ أيضًا على راحة الجسم؟

ورم الدماغ هو نمو غير متحكم فيه لأنسجة غير طبيعية في الدماغ، يمكن أن تكون أورام الدماغ إما حميدة (غير سرطانية) أو خبيثة (سرطانية)، ومن النادر جدًا أن تنتقل أورام الدماغ حتى أكثر الأنواع الخبيثة تهاجر خارج الدماغ، ومن ثم فإن أورام المخ بالمعنى الحقيقي لا تؤثر على بقية الجسم.