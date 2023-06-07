مصر وعمان.. آفاق واعده



يحكي لنا التاريخ أن أبي جعفر المنصور قد أرسل القائد العماني الأصل "يزيد بن حاتم المهلبي" واليا علي مصر عام 762 م -144هجريا، في فترة الدولة العباسيين ، وقال له "المنصور": "اذهب إلي مصر، وانقذها من فلول العلويين ودافع عن حقوق شعب مصر" وقد كان "يزيد" رجل دولة محافظا عليها ومدافعا عن العمق الاستراتيجي، كما أرسل جيشا كبيرا لتفقد وانقاذ منابع النيل، ولهذا التف حوله الشعب المصري أن ذاك في مدة حكمه التي لم تتجاوز 6 أعوام.

وكان يزيد بن حاتم يراقب الله في الرعية، وبخاصة من لاناصر له ولا معين، وكان عهده مع المصريين بقوله:" ماهبت شيئا فقط من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لاناصر له إلا الله". كان "يزيد بن حاتم المهلبي" قائد أركان حرب الدولة العباسية في مصر والمغرب العربي، وصفه الحاكم العباسي بالقائد العسكري الناجح الذي يخطط للعمليات العسكرية الصعبة، وقد نجح في ضم اقليم برقة إلي مصر.

علاقات مصر وسلطنة عمان جذور ممتدة عبر التاريخ، ومواقف بين البلدين لاتتأثر بأي تحول سياسي دولي أو إقليمي، وعلي مدار نصف القرن الماضي مع تولي السلطان قابوس حكم البلاد ووصولا إلي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد والعلاقات بين البلدين لم تشوبها شائبة علي المستوي السياسي أو الشعبي، لقد أحب الشعب المصري الشعب العماني رغم البعد الجغرافي إلا أن أواصر المحبة تجاوزت الجبال والصحاري والبحار، وكما يقول علماء اللغة العربية أن شعب مصر وعمان شعوب لاتعطش الجيم بخلاف سائر البلاد العربية.

مواقف عمان السياسية ثابتة علي مر التاريخ، دائما مايحرص حكامها علي الوساطة وراب الصدع بين الدول وإنهاء الخلافات، فالدبلوماسية العمانية لعبت دورا كبيرا في الملفات الإقليمية والعربية شعارها لانحتاج إلي وسطاء أجانب أو سطاء عملاء بين العرب، فنحن أدري بشئون بلادنا، وتتجلي الدبلوماسية العمانية في تقريب وجهات النظر بين مصر وإيران في الوقت الراهن، كما كان للسلطان "قابوس بن سعيد"دورا كبير أثناء حرب أكتوبر 73 حين تبرع بربع رواتب العاملين بالسلطنة من أجل دعم الحرب، كما كان له موقفا حكيما حين قاطعت الدول العربية مصر عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، ودائما عمان حاضرة بدبلماسيتها الحكيمة والرشيدة. كما تهدف السياسة العمانية علي مواجهة حالة الأستقطاب الدولي والصراع بين القوة العالمية ومحاولة انقسام الدول العربية وتبعيتها إلي خندق القوي العالمية مابين قطب الولايات المتجدة من جانب والقطب الصيني من جانب آخر.. هكذا تكون السياسة العمانية الهادئة التي تسعي دائما إلي استقرار وأمن المنطقة العربية.. بما يؤكده قول السلطان هيثم يقول:" ستواصل عمان دعمها كعضو فاعل في منظمة الأمم المتحدة تحترم ميثاقها وتعمل مع الدول الأعضاء علي تحقيق السلم والأمن الدوليين،ونشر الرخاء الإقتصادي في جميع العالم وسنبني علاقاتنا مع جميع دول العالم علي تراث عظيم خلفه لنا السلطان الراحل عليه رجمة الله، اساسه الإلتزام بعلاقات الصداقة والتعاون مع الجميع واحترام المواثسق والقوانين والانفاقيات التي أمضيناها مع مختلف الدول والمنظمات"

التحركات العمانية وزيارة كبار المسئولين إلي مصر لاتنقطع أبدا، شهدنا زيارة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد منذ أيام، كما حرصت جمعية الصحفيين العمانية علي إقامة الملتقي الصحفي العماني المصري علي مدار يومين الأثنين والثلاثاء الماضيين، واختارت المتحف القومي للحضارة المصرية مكانا لإقامة فعاليات الملتقي. بحضور شخصيات عامة وجمع غفير من الصحفيين والإعلاميين، وحضور عماني متميز بثقافته وبعاداته وقيم مجتمعه.

لقاءات وزيارت بين البلدين علينا أن نحرص عليها جميعا علي مستوي الحكومات والإستفادة من توقيع البروتوكولات والمذكرات التفاهيم علي كافة المستويات الإقتصادية والإستثمارية والثقافية والأدبية، وبناء مسارات جديدة من العلاقات التي تجاوزت الحدود الجفرافية، ولاسيما أن الجانب العماني أحرص مايكون علي مد المزيد من جسور التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.. والجانب المصري أعلن أن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ نحو 80.5 مليون دولار في عدد 110 مشروعا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات. ..علاقة بين بلدين نتمني لها دوام الحب والصداقة وأفاق واعده.