بالأسماء.. اختيار 15 طالبًا من دمياط للأولمبياد المصري للبرمجة

شارك تعليم دمياط في فعاليات مسابقة القندس المصري (Beaver Egypt) بمشاركة 85,000 طالب من جميع المحافظات حيث أقيمت المسابقة في الفترة من 5 مارس حتى 6 إبريل.

وقال المهندس على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، إنه في إنجاز لأول مرة يتم حصول عدد ١٥ طالب بمحافظة دمياط على منحة الأولمبياد المصرى لتدريب البرمجة بلغة سي بلس المؤهلة للأولمبياد المصري للمعلوماتية سبتمبر القادم والمقدمة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفذها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وذلك تحت اشراف عادل محمد شميس مدير مركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة وإيمان حسن اسماعيل منسق عام مسابقه الأولمبياد المصري للمعلوماتية بالمحافظة.

والطلاب الذين وقع عليهم الاختيار هم:

حبيبة رميح، فريدة حمادة حامد مصطفي، محمود مجدي عبدالسميع الباز، هنا هاني جبر، كريم أحمد حامد المكاوي، مهند جمال الحسيني، زياد محمد عبدالحميد الشاطوري، محمد ابراهيم محمد البهنسي، صبا محمد ابراهيم ورد، أحمد محمد محمد المنسي، سعيد هاني السعيد معروف، علي محمد علي السايس، إبراهيم عابد ابراهيم بدوي، عبد الله الشاوري بدر الحادق، ومعاذ شادي جلاله.