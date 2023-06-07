أستاذ طب نفسى يكشف عن روشتة مناسبة للتعامل مع طلاب الثانوية العامة الآن

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إنه يتعين على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة عدم التعامل مع الثانوية العامة وكأنها معركة تحدد مصير الإنسان طوال حياته، لأن هذا التفكير يتخلل إلى قلب وعقل الطالب بصورة سلبية وينتج عنه القلق المفرط.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد الدكتور محمد المهدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القلق المفرط يؤدي إلى إعاقة تفكير الطالب، عدم القدرة على التذكر، فقدان الثقة بالنفس، معبرًا: "يجب غرس الثقة بالنفس في الطالب وليس التعبيرات السلبية، ماينفعش نقول للطالب لازما تجيب أعلى من قريبك ونقارنه بكل مستويات العائلة".

وتابع: "على أولياء الأمور تجنب الإلحاح المستمر على المذاكرة والبعد كل البعد عن غرس القلق المفرط بنفس الطالب".

تعاملات الأهل الخاطئة

واستطرد: "على الطالب البعد عن الأفكار السلبية وعدم ترديدها مع الأصدقاء، ومحاولة البعد عن التفرقة العنصرية بين كليات القمة والقاع، فهذا المفهوم لا يوجد في دولة بالعالم إلا في مصر".