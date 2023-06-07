الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" ولجنة وزارية تتفقد مستشفى مارينا المركزي (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام د.مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ترافقة لجنة من وزارة الصحة بالمرور على مستشفى مارينا المركزى لبحث احتياجات المستشفى ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

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وخلال المرور، تم تفقد قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وكذلك جميع العيادات الخارجية (رمد، اسنان، أنف وأذن، عظام، باطنة، وجراحة) وقسم الأشعة والمعمل والتأكد من جاهزية تقديم الخدمات الطبية والفحوصات وعيادة الكشف عن بعد والتأكد من عمل الأجهزة ومدى كفاءة الطاقم الطبى للتعامل مع الاجهزة والتنسيق مع المختصين.

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كما تم خلال المرور التوجيه بدعم المستشفى بالقوى البشرية من أطباء فى مختلف التخصصات والتمريض بما يتناسب مع عدد الحالات المترددة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

ووجهت لجنة وزارة الصحة بتخصيص مقر غرفة بمستشفى مارينا المركزى خاصة بمركز التحكم والتنسيق للتأمين الطبى لمستشفيات الساحل الشمالى ومطروح وذلك للتنسيق مع جميع مستشفيات مطروح وأمانة المراكز المتخصصة . 

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جاء ذلك استكمالا لجولة د.مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقه لجنة وزارة الصحة وعلى رأسها الدكتور أشرف الإتربى مدير عام الإدارة العامه للمستشفيات بوزارة الصحة وأعضاء من الإدارة العامة للمستشفيات وأعضاء من الادارة العامة للطب العلاجى بوزارة الصحة وذلك تفقد مستشفيات المحافظة لتقديم الدعم اللازم والوقوف على مدى استعداد المنشأت الصحية بمطروح تزامناً مع قدوم موسم الصيف و زيادة اعداد المترددين على المحافظة من المصريين ومختلف الجنسيات.

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الإستقبال والطوارئ الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المخزون الاستراتيجي المستلزمات الطبية والأدوية قسم الاستقبال والطوارئ مستشفى مارينا المركزي مستشفيات مطروح مطروح

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