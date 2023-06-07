الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل تفحم 7 سيارات فى حريق جراج بالجيزة

تفاصيل تفحم 7 سيارات
تفاصيل تفحم 7 سيارات فى حريق جراج

انتقل فريق من مباحث الجيزة، منذ قليل، إلى موقع حادث اشتعال حريق بجراج سيارات بشارع ترسا فى منطقة المريوطية، لإجراء معاينة وكشف ملابسات اندلاع الحريق. 

وتبين من خلال المعاينة الأولية تفحم 7 سيارات ملاكى، وأن الجراج عبارة عن قطعة أرض فضاء، بها مظلة عشوائية.

وتحفظت المباحث على العاملين بالجراج، لكشف ملابسات اشتعال النيران، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بجراج سيارات، فى شارع ترسا بمنطقة المريوطية.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وأسفر الحريق عن تفحم 7 سيارات ملاكى مركونة بالجراج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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