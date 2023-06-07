الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خالد عيش: ندعم كل جهود تحقيق الحماية الاجتماعية لعمالنا في الداخل والخارج

النائب خالد عيش
النائب خالد عيش

قال النائب خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن مصر قد شهدت الفترة الماضية توسع لبرامج الحماية الإجتماعية للعمالة الغير منتظمة وتعظيم المزايا الممنوحة سابقًا عبر برامج حكومية ومشروعات لضمان حياة كريمة للمواطنين وفي القلب منهم عمال مصر، عبر مشروعات "حياة كريمة" والتي تخدم اكثر من 60 مليون مواطن.

وأضاف عيش، خلال تصريحات صحفية له على هامش مشاركته أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المقامة حاليًا في جنيف، بحضور 148 دولة، أنه في الوقت الذي يناقش فيه المشاركين بالمؤتمر 148 دولة، سبل مواجهة كافة التحديات التى تواجه عالم العمل جراء التحديات الراهنة التى تُهدد العالم أجمع حيث يرى تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أن تفاقم انعدام الأمن الاقتصادي المُتزايد بسبب أجندة سياسات دولية وتحديات راهنة، تركت أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم مُستبعدين من أى شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وليست لديهم إمكانية الوصول إلى مزايا الرعاية الصحية. 

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى دور عمال مصر في الجمهورية الجديدة كبير وله أثر فعال علي كافة المستويات، وكان للسياسات التي قامت بها الدولة مؤخرًا في ملف العمال لها بالغ الأثر في خروج مصر من القائمة السوداء، مشيرًا إلى أن تلك المشاركة هذا العام لأعمال الدورة 111 تأتي وسط تحديات عالمية جراء تداعيات وباء كورونا ومناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة، بفلسطين، وجنوب لبنان، وجولان سورية، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع، وموضوعات أخرى.

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