الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على مدرس بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنح المنتزة أول بالإسكندرية، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة ولى أمر طالب فى المرحلة الإعدادية المتهم بالتعدي على مدرس لغة عربية أثناء الحصة، بأحد السناتر بمنطقة سيدي بشر، إلى جلسة الإثنين المقبل، وذلك لاحالتها للدائرة المختصة وفقا للاختصاص الرقمي.

كانت جهات التحقيق المعنية أصدرت قرارها بضبط المتهم واحالته إلى محكمة جنح الإسكندرية، لمحاكمته وحددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات المحاكمة، والتي اقيمت بحضور المتهم والمجنى عليه ومحامي الدفاع بالحق المدني ومحامي المتهم.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 11098 لسنة 2023، عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بوصول مدرس لغة عربية إلى المستشفى مصابًا بجروح طعنية نافذة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول، إلى موقع الحادث وتبين وصول وليد عبد الموجود، مدرس لغة عربية، إلى المستشفى مصابًا بجروح طعنية وأن المتهم بارتكاب الواقعة يدعى م.م.ف، ولى أمر طالب فى المرحلة الإعدادية.

أثبتت التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط قسم شرطة المنتزه صحة الواقعة وأن المتهم حضر إلى السنتر يوم الواقعة رفقة آخرين وتعدى على المدرس بسلاح أبيض أثناء حصة اللغة العربية وأمام الطلاب تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

اختصاص الرقمى الإسكندرية الإعدادية اللغة العربية المنتزة أول قسم شرطة المنتزة أول

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

في 4 خطوات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

روى فيتوريا يهاجم الاتحاد الإفريقى بسبب لاعبى الأهلى

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

الأزهر يرد على تصريحات منسوبة لـ"الطيب" بشأن "الخلع" ويبين الحكم الفقهى

الشركة المصرية للرمال السوداء تعلن عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟