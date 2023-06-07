تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على مدرس بالإسكندرية

قررت محكمة جنح المنتزة أول بالإسكندرية، الأربعاء، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة ولى أمر طالب فى المرحلة الإعدادية المتهم بالتعدي على مدرس لغة عربية أثناء الحصة، بأحد السناتر بمنطقة سيدي بشر، إلى جلسة الإثنين المقبل، وذلك لاحالتها للدائرة المختصة وفقا للاختصاص الرقمي.

كانت جهات التحقيق المعنية أصدرت قرارها بضبط المتهم واحالته إلى محكمة جنح الإسكندرية، لمحاكمته وحددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات المحاكمة، والتي اقيمت بحضور المتهم والمجنى عليه ومحامي الدفاع بالحق المدني ومحامي المتهم.

ترجع أحداث القضية التي تحمل رقم 11098 لسنة 2023، عندما تلقى اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بورود بلاغ بوصول مدرس لغة عربية إلى المستشفى مصابًا بجروح طعنية نافذة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول، إلى موقع الحادث وتبين وصول وليد عبد الموجود، مدرس لغة عربية، إلى المستشفى مصابًا بجروح طعنية وأن المتهم بارتكاب الواقعة يدعى م.م.ف، ولى أمر طالب فى المرحلة الإعدادية.

أثبتت التحريات التي أجريت بمعرفة ضباط قسم شرطة المنتزه صحة الواقعة وأن المتهم حضر إلى السنتر يوم الواقعة رفقة آخرين وتعدى على المدرس بسلاح أبيض أثناء حصة اللغة العربية وأمام الطلاب تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.