الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فينيسيوس يفوز بجائزة أفضل لاعب فى ريال مدريد لموسم 2022-2023

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، فوز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم الفريق، بجائزة الأفضل في موسم 2022/ 2023.

فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد لموسم 2022/ 2023

وأصدر النادي الإسباني بيانًا رسميًا عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله فوز فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد خلال موسم 2022 /2023.

وشهد الموسم المنصرم تألقًا كبيرًا من فينيسيوس جونيور، حيث شارك في 55 مباراة مع ريال مدريد في جميع البطولات، سجل خلالهم 23 هدفًا، وقدم 21 أسيست، وذلك بإجمالي عدد دقائق 4759 دقيقة.

وبشكل عام، توّج فينيسيوس جونيور بلقبين في الدوري الإسباني، 2 كأس العالم للأندية، 2 كأس السوبر الإسباني، ولقب واحد في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس السوبر الأوروبي، ولقب في كأس ملك إسبانيا.

وعانى فينيسيوس جونيور في الموسم المنصرم من التعرّض للعديد من الإهانات العنصرية من قِبل الجماهير، آخرها خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني.

وتعرّض فينيسيوس لهجوم عنصري، ليتطور الأمر ويدخل اللاعب في مشادة مع جماهير ولاعبي فالنسيا وتلقى بطاقة حمراء وطرد من الملعب على إثر هذه المشادة.

وتلقي فينسيوس جونيور رسائل دعم من لاعبي كرة القدم حول العالم منذ حدوث الواقعة العنصرية، ودعمه عدد كبير من زملائه ضد الهجوم العنصري.

فينيسيوس فينيسيوس جونيو ريال مدريد جائزة أفضل لاعب الدوري الاسباني

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