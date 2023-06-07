الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد تحذير وزارة الصحة.. كيف يمكن حماية العيون خلال أداء موسم الحج

عيون
عيون

حذرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من الإهمال في الحفاظ على صحة العيون خلال موسم الحج.

ونشرت على صفحتها الرسمية بعض النصائح التي ناشدت بها الناس وكتبت: "نصائح للحفاظ على صحة العيون خلال أداء مناسك الحج منها غسل الوجه واليدين بالماء البارد، وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية بعد استشارة الطبيب، الابتعاد عن استعمال أدوات الغير، ارتداء النظارات الشمسية والابتعاد عن استعمال العدسات اللاصقة، وفي حالة الشعور بأي أعراض يجب استشارة البعثة الطبية".

لذلك يقدم “الدستور” في التقرير التالي كيفية الحفاظ على صحة العيون خلال أداء مناسك الحج.

اتباع نظام غذائي صحي:
هناك بعض الأطعمة التي تعزز من تقوية البصر وتعكس آثار الشيخوخة، لذلك يجب التأكد من أن النظام الغذائي يحتوي على: الأسماك الزيتية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية مثل التونة والسلمون والسردين والماكريل والأنشوجة والرنجة وغيرها.

وجميع أنواع البذور والمكسرات، الجوز، الفول السوداني، والكاجو، بذور الشيا وبذور الكتان، والأطعمة الملونة مثل الجزر والكوسا والشمام والفلفل الأحمر والفلفل الأصفر، البيض وفول الصويا ومنتجات الألبان ومصادر البروتين النباتي المماثلة، جميع الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت والكرنب وبعض العناصر الغذائية مثل النحاس والزنك وفيتامين هـ وفيتامين ج وبيتا كاروتين.

مرض السكري وصحة العين:
ترتبط السمنة ومرض السكري ارتباطًا وثيقًا بمشاكل العين المحتملة، ترتبط السمنة بمرض السكري من النوع الثاني ويرتبط مرض السكري بزيادة خطر الإصابة بالجلوكوما واعتلال الشبكية و يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة والتحكم في النظام الغذائي والحفاظ على ضغط الدم الصحي والكوليسترول في إنقاص الوزن وإدارة مرض السكري ويمكن أن يساعد هذا في تجنب مخاطر أمراض العين.

الإقلاع عن التدخين:
التدخين ليس مدمرًا للرئتين فقط، بل يمكن أن يسبب إعتام عدسة العين أيضًا فقد يتلف العصب البصري ويسبب التنكس البقعي ويصيب بمتلازمة جفاف العين ويؤدي إلى التهاب القزحية وهو التهاب يصيب الطبقة الوسطى من العين.

ارتداء النظارات الشمسية:
ارتداء النظارات الشمسية أمر ضروري للغاية عند الخروج تحت أشعة الشمس، لأنه يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تضر العيون بشكل كبير، ويمكن أن تسبب الضمور البقعي وإعتام عدسة العين ويمكن أن تسبب العمى المؤقت.

تمرين العيون:
على فترات منتظمة ضع عينيك في تمرين بسيط، حدق في شيء بعيد لمدة 15 ثانية ، ثم بدل نظرك إلى شيء أقرب، واستمر في التحديق فيه لمدة 15 ثانية أخرى، كرر هذه الدورة من 4 إلى 5 مرات.

اتباع نظام غذائي صحي ارتداء النظارات الشمسية أداء مناسك الحج اعتلال الشبكى البعثة الطبية الحساسية السكرى من النوع الثانى العدسات اللاصقة

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