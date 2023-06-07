الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 29900 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأربعاء، يبلغ نحو 29900 ألف ميجاوات.

وأشار المرصد إلى أنه لم يتم، أمس الأحد، خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين، وكانت الأحمال 30000 ألف ميجاوات.

وذكر المرصد في نشرته، الأربعاء، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأربعاء يبلغ نحو 29900 ميجاوات، مقابل 30000 ميجاوات، الحمل الأقصى مساء أمس الأول الإثنين.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

 

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