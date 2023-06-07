الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد تفجير سد نوفا كاخوفكا.. تصعيد غير مسبوق في الصراع الروسي الأوكراني

سد نوفا كاخوفكا
سد نوفا كاخوفكا

قال حسين مشيك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من موسكو، إن القوات الروسية تقدم الدعم الغذائي لسكان منطقة سد نوفا كاخوفكا.

وأوضح أن عمدة نوفا كاخوفكا أعلن انخفاض مستوي المياه صباح اليوم بحوالي 135 سم مما يعتبر مؤشر إيجابي بعض الشئ ولكن ستبقى المنطقة منكوبة ولن يتمكن السكان من العودة لفترة زمنية كبيرة جدًا.

وأكد أن الكرملين والدفاع الروسي أكدوا أن ما قامت به أوكرانيا من تفجير لسد نوفا كاخوفكا هو عمل إرهابي هدفه التعويض عن الخسارة التي لحقت بهم نتيجة الهجوم المضاد التي قامت به أوكرانيا الأحد والإثنين الماضيين ضد المحاور وتحديدًا في محور جنوب دونيتسك.

وأضاف أن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أشار إلى أن القوات الروسية دمرت احد مراكز صنع القرار في أوكرانيا "مركز القوات الجوية الاوكرانية، مما اعتبر الكرملين ما قامت به أوكرانيا ليس جديد بل هو حادث إرهابي كلهجمات الأرهابية التي قامت بها من قتل الصحفية الروسية وإطلاق المسيرات على موسكو وإدخال مجموعات تخريبية إلى بعض المدن الروسية.

واختتم أن العالم الآن أمام مسار تصعيدي غير مسبوق في الصراع الروسي الأوكراني، فيما طالب الخبراء الروس الجيش الروسي بضرب كييف ومقر الرئاسة الأوكراني بشكل علني على وسائل الإعلام، مؤكدين أن ما قامت به كييف هو ليس عمل إرهابي أو هجمه ضد الجيش الروسي وإنما هي جريمة حرب.

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