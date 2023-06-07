الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية" تعتمد على الذكاء الاصطناعي بجناحها في معرض إفريقيا الطبي

تقنية الواقع الافتراضى
تقنية الواقع الافتراضى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن اعتمادها على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز داخل جناحها بالمعرض الطبى الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

وأوضحت الهيئة أنه تم تعزيز جناح هيئة الرعاية الصحية بالمعرض الطبى الأفريقي الثاني "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" بالعديد من الوسائل التكنولوجية والمبتكرة والتي تحاكي الواقع الافتراضي، وذلك بهدف إبراز كافة إمكانات الهيئة ومنشآتها  وتجهيزاتها الطبية وغير الطبية بكافة محافظات التأمين الصحي الشامل، التي تضاهي التجهيزات العالمية.

واستكمل: تتيح الهيئة للزائرين ومرتادي جناحها بالمعرض، جولات افتراضية لمنشآتها وأقسامها المختلفة بمحافظات جنوب سيناء والأقصر، إضافة إلى استعراض رحلة المريض داخل المنشأة، للترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية «نرعاك في مصر».

وخلال الجولة الافتراضية وبتقنية الميتافيرس "الواقع الافتراضي ثلاثي الأبعاد"، التي اعتمدت عليها الهيئة للعام الثاني على التوالي بجناحها، تستعرض الهيئة إمكانات وتجهيزات وكفاءة برامجها للتحول الرقمي داخل منشآتها، فضلًا عن إبراز مهارات الأطقم الطبية بين صفوفها لدى المتعاملين من العرب والأفارقة والأجانب من مرتادي المعرض

وقال بيان الهيئة: يُجري الزائرون لجناح الهيئة جراحات وعمليات مجسمة بشكل افتراضي، ويحصلون على شهادة تذكارية من الهيئة العامة للرعاية الصحية كطبيب في العالم الافتراضي بعد نجاح الجراحة عبر النظارة ثلاثية الأبعاد "VR"، وذلك كونهم أطباء افتراضيون « Virtual Doctor»، وذلك تقديرًا من الهيئة لتمكنهم من التعامل مع آليات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، حيث تنقل تجربة الواقع الافتراضي مستخدميها من العالم المادي إلى عدد من البيئات الواقعية والمتخيلة، وذلك إضافة إلى تجارب رقمية مبتكرة ومتميزة عديدة تتيحها الهيئة للزائرين طوال فترة المعرض من خلال جناحها.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن تقنيات الواقع الافتراضي لها تأثير أساسي في الرعاية الصحية في المجتمعات، إذ يعتبر قطاع الرعاية الصحية ثاني أكبر قطاع توظيفاً لتكنولوجيا الواقع الإفتراضي، لافتًا إلى أن الابتكارات التكنولوجية محور التوجهات العلاجية المستقبلية بهيئة الرعاية الصحية، لما تضمنه التقنيات المبتكرة من تحقيق نتائج طبية ممتازة ومتناهية الدقة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي أن ذلك يتسق مع طموحات الهيئة، واستراتيجيتها الرامية إلى التحول في خدماتها نحو العالم الرقمي، والذكاء الاصطناعي، لتعزيز دور الهيئة الريادي في مجال الرعاية الصحية عالميًا، وتحقيق رؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، مشيرًا إلى سعي الهيئة الدائم لتعزيز مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في الرعاية الصحية.

هذا ويشارك بفعاليات معرض الطب الأفريقي الثاني “صحة أفريقيا Africa Health ExCon”، المقرر إنعقادها خلال الفترة من (6 إلى 9 ) يونيو 2023، أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، كما تشهد الفعاليات، عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي.

IMG-20230607-WA0058
IMG-20230607-WA0058
الرعاية الصحية المعرض الطبي الأفريقي الثاني صحة إفريقيا شهادة تذكارية العالم الافتراضي الجراحة عبر النظارة ثلاثية الأبعاد وجهة عالمية

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