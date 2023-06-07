حملة للمرور على مدارس لجان الشهادة الثانوية بمدينة سنورس بالفيوم

قال المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه تم اليوم الأربعاء، تنفيذ حملة برئاسة جمال العوامي، نائب رئيس المركز لشؤون المدينة، قامت بالمرور على المدارس التي ستُعقد بها لجان امتحانات الشهادة الثانوية بمدينة سنورس، وذلك لمراجعة جاهزية المدارس واستراحات مراقبي وملاحظي الامتحانات، والمتابعة والتنسيق للانتهاء من الاستعدادات اللازمة وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة والتأكد من توافر المرافق الأساسية ووسائل الإعاشة.

الحملة بحضور حمادة شحاتة، مدير قسم المتابعة، وسالم عبدالحميد، مدير قسم الإشغالات، ومحمد عبدالواحد، من العلاقات العامة بالوحدة المحلية.

وأوضح رئيس المركز أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بأفضل صورة والاستعداد لمواجهة أي طارئ.

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