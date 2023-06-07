الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تستعد لإطلاق ندوة التصنيف الأكاديمى الدولى وأهداف التنمية المستدامة

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تنظم جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، ندوة تعريفية عن: "التصنيف الأكاديمي الدولي وأهداف التنمية المستدامة.. ودور جامعة أسيوط في ضوء رؤية مصر 2030"، التي ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم الأحد، بقاعة المناقشات (1) بالمبني الإداري.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمود عبدالعليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق والتعاون مع الدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة، والدكتور عادل عبده حسين، مدير مركز التنمية المستدامة، والدكتور عمرو حسن أبوفدان نائب مدير مكتب التصنيف الأكاديمي، ومقرر الندوة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على دمج أهداف التنمية المستدامة ببرامج البحث العلمي على نحو يسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة، وتعزيز ترتيبها على مختلف المستويات الإقليمية والدولية والعالمية، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة، وتكامل خطتها التعليمية والبحثية مع رؤية مصر 2030.

وصرّح الدكتور أحمد المنشاوي، بأن فعاليات الندوة تنطلق في إطار التعاون بين مكتب التصنيف الدولي مع مركز التنمية المستدامة، وتتضمن: أربع (4) محاضرات مهمة، تتناول الأولى: "التنمية المستدامة في مصر.. الأهداف والغايات والمؤشرات" للدكتور عادل عبده مدير مركز التنمية المستدامة، وتتناول المحاضرة الثانية: "دور جامعة أسيوط في خدمة أهداف التنمية المستدامة" للدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، وتقدم المحاضرة الثالثة: "تحليل المشهد البحثي العالمي نحو أهداف التنمية المستدامة" للدكتور محمد رائد المدير الإقليمي للذكاء البحثي من (السيفير)، وتأتي المحاضرة الرابعة حول: "كيف تكتب بحثاً مرتبطاً بأهداف التنمية المستدامة؟" للدكتور محمود عبدالعليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أهداف التنمية المستدامة استراتيجية الجامعة التنمية المستدامة في مصر التنسيق والتعاون الدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد المنشاوى هداف التنمية المستدامة خدمة المجتمع وتنمية البيئة دراسات العليا والبحوث رئيس جامعة أسيوط شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"الوزراء" يوافق على قانون لجوء الأجانب ويلزمهم بعدد من الضوابط

وزير الصحة: جائحة كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف فى أنظمة إفريقيا الصحية

تقارير: رئيس الوزراء الهندى يزور مصر يونيو الجارى

"عايشين في خطر".. نجلة مسن توفي تحت الأنقاض بالمنوفية تناشد المسؤولين بإعادة بناء المنزل

مرتضى منصور يعلن نيته تدشين حزب "الإخلاص"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟