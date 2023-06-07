جامعة بدر تحصد المراكز المتقدمة فى التصنيف العالمى"WURI"

أعلنت نتائج التصنيف العالمى "WURI" متضمناً جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، من أفضل (100) جامعة عالمية وحصلت جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، هذا العام على المركز الـ(44) ضمن أفضل (100) جامعة دولية فى الترتيب العالمى بتصنيف الجامعات العالمى للإبتكار "World's Universities Ranking for Innovation" لعام (2023).

وحسنت جامعة بدر فى القاهرة "BUC" مكانتها مقارنة بالعام الماضى، التى حصلت فيه على الترتيب الـ(58) لعام (2022) وإستطاعت الجامعة التقدم (14) مركز خلال عام واحد، وحيث بلغ عدد الجامعات المتقدمة للتصنيف (3104) جامعة من مختلف أنحاء العالم.

فى ذات السياق، أشار الدكتور فوزى تركى، رئيس جامعة بدر فى القاهرة، أن ذلك يدل على مدى الاهتمام بالتعليم الأكاديمى والبحث العلمى داخل الحرم الجامعى فى مختلف كليات الحرم الجامعى والمراكز التابعة له والبنية التكنولوجية المتطورة التى تمتلكها الجامعة بجانب الإهتمام بمختلف الأنشطة الطلابية والمسابقات المحلية والدولية.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم القلا، نائب رئيس الجامعة، بأن تقدم الجامعة فى التصنيفات العالمية للجامعات يُعد إنجازاً مهماً ويعكس دور الجامعة العلمى والبحثى لتجدد جامعة بدر فى القاهرة "BUC"، تعهدها بالسعى إلى التطوير والمنافسة الشريفة نحو الأفضل دائماً وسط أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم من 200 دولة فى الـ5 قارات.

فى الموضوع ذاته، حصلت جامعة بدر بالقاهرة "BUC"، أيضاً فى تصنيف الجامعات العالمى "WURI"؛ للإبتكار لعام (2023) على الترتيب (22) من ضمن أفضل (50) جامعة فى إدارة الأزمات حول العالم، وحصلت أيضاً على الترتيب (10) من ضمن أفضل (50) جامعة فى إدارة الثورة الصناعية الرابعة حول العالم.

أشار تصنيف "WURI"، إلى أن الجامعة حصلت على الترتيب (15) من أفضل (50) جامعة فى التبادل الطلابى والإنفتاح حول العالم فى التصنيف (2023)، وحصلت على الترتيب رقم (36) من ضمن أفضل (50) جامعة في فكر ريادة الأعمال، وحصلت على الترتيب رقم (10) من ضمن أفضل (50) جامعة فى القيم الأخلاقية حول العالم.